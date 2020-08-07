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Рудковская показала роскошные подарки после скандала с Дакотой
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем инстаграме подарки от бренда Louis Vuitton, полученные после недавнего скандала с певицей Ритой Дакотой из-за... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:50
культура
рита дакота
шоу-бизнес
яна рудковская
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353
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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рита дакота, шоу-бизнес, яна рудковская

Рудковская показала роскошные подарки после скандала с Дакотой

15:49 07.08.2020 (обновлено: 15:50 07.08.2020)
6513
© Фото : InstagramЯна Рудковская
Яна Рудковская
© Фото : Instagram
Яна Рудковская. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем инстаграме подарки от бренда Louis Vuitton, полученные после недавнего скандала с певицей Ритой Дакотой из-за розыгрыша сумок бренда.
На видео, опубликованном в историях аккаунта, она показала брендированные коробки и пакеты, которые ей прислали представители французского дома моды. Среди подарков были альбом с фотографиями, книга и синий клатч с логотипом бренда в виде облаков.
При этом Рудковская опровергла сообщения о том, что компания прекратила с ней сотрудничество из-за скандала с Ритой Дакотой и поблагодарила Louis Vuitton за подарки.
"Спасибо, дорогие и любимые. Вы со мной, а я всегда с вами", — заключила продюсер.
© Фото : Инстаграм-аккаунт @rudkovskayaofficialИнстаграм-сториз Яны Рудковской за 7 августа 2020
Инстаграм-сториз Яны Рудковской за 7 августа 2020
© Фото : Инстаграм-аккаунт @rudkovskayaofficial
Инстаграм-сториз Яны Рудковской за 7 августа 2020

Суть скандала

Ранее Рита Дакота опубликовала в соцсети пост, в котором рассказала, что ее пригласили провести розыгрыш сумок от известного бренда. Для этого нужно было сфотографироваться с призами, но их увезли к другим блогерам, тоже участвующим в конкурсе. Организатор попросил певицу сделать фотосессию с аналогичными сумками в бутике, из-за чего в итоге и произошел скандал.
По словам Дакоты, с ней связалась Рудковская, объявив себя основным организатором конкурса, и начала унижать певицу, заявив, что она "снижает градус компании" и выглядит "дешмански".
За такое поведение многие пользователи на следующий день раскритиковали супругу фигуриста Евгения Плющенко и призвали ее извиниться перед Ритой Дакотой. Вместо этого она разместила в инстаграме странные сторис.
Продюсер Яна Рудковская
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