Рудковская показала роскошные подарки после скандала с Дакотой

На видео, опубликованном в историях аккаунта, она показала брендированные коробки и пакеты, которые ей прислали представители французского дома моды. Среди подарков были альбом с фотографиями, книга и синий клатч с логотипом бренда в виде облаков.

При этом Рудковская опровергла сообщения о том, что компания прекратила с ней сотрудничество из-за скандала с Ритой Дакотой и поблагодарила Louis Vuitton за подарки.

"Спасибо, дорогие и любимые. Вы со мной, а я всегда с вами", — заключила продюсер.

Суть скандала

Ранее Рита Дакота опубликовала в соцсети пост, в котором рассказала, что ее пригласили провести розыгрыш сумок от известного бренда. Для этого нужно было сфотографироваться с призами, но их увезли к другим блогерам, тоже участвующим в конкурсе. Организатор попросил певицу сделать фотосессию с аналогичными сумками в бутике, из-за чего в итоге и произошел скандал.

По словам Дакоты, с ней связалась Рудковская, объявив себя основным организатором конкурса, и начала унижать певицу, заявив, что она "снижает градус компании" и выглядит "дешмански".