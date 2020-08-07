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Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто
Минпромторг России рассматривает запрет повторного использования ряда автокомпонентов только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, а... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:48
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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353
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РИА Новости
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евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), оон, экономика

Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто

15:48 07.08.2020
842
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минпромторг России рассматривает запрет повторного использования ряда автокомпонентов только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, а возможность применять старые детали при ремонте машин будет сохранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее бурную дискуссию вызвал проект изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". В частности, на обсуждении вопроса в Общественной палате РФ участники рынка автосервиса высказывали опасения, что запрет на повторное использование автокомпонентов может привести к росту стоимости ремонта машин.
"Учитывая мнение экспертного сообщества, а также с учетом обсуждения проекта изменений в Общественной палате РФ, Минпромторг России рассматривает вопрос о запрете повторного использования компонентов указанного перечня только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, что, в свою очередь, не создаст запрета их использования при ремонте транспортных средств", - сообщили в пресс-службе министерства в пятницу.
"Таким образом, возможность установки гражданами на транспортные средства бывших в употреблении компонентов, в том числе восстановленных, при проведении ремонтных работ будет сохранена", - пояснили там.
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Представитель Минпромторга напомнил, что очередной проект изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" разработан ФГУП "НАМИ" в соответствии с планом разработки технических регламентов Евразийского экономического союза. Так, в проект вошли предложения запретить повторное использование ограниченного перечня автокомпонентов при производстве транспортных средств и внесении изменений в их конструкцию.
В министерстве уточнили, что указанный перечень сформирован на основе правил ООН, устанавливающих требования о невозможности повторного использования некоторых компонентов в новых автомобилях. "В настоящее время проект изменений проходит процедуры обсуждения и внутригосударственного согласования в странах ЕАЭС, по результатам которых его положения могут быть скорректированы", - добавили в пресс-службе.
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Евразийский экономический союзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ООНЭкономика
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