Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минпромторг России рассматривает запрет повторного использования ряда автокомпонентов только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, а возможность применять старые детали при ремонте машин будет сохранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее бурную дискуссию вызвал проект изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". В частности, на обсуждении вопроса в Общественной палате РФ участники рынка автосервиса высказывали опасения, что запрет на повторное использование автокомпонентов может привести к росту стоимости ремонта машин.

"Учитывая мнение экспертного сообщества, а также с учетом обсуждения проекта изменений в Общественной палате РФ, Минпромторг России рассматривает вопрос о запрете повторного использования компонентов указанного перечня только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, что, в свою очередь, не создаст запрета их использования при ремонте транспортных средств", - сообщили в пресс-службе министерства в пятницу.

"Таким образом, возможность установки гражданами на транспортные средства бывших в употреблении компонентов, в том числе восстановленных, при проведении ремонтных работ будет сохранена", - пояснили там.

Представитель Минпромторга напомнил, что очередной проект изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" разработан ФГУП " НАМИ " в соответствии с планом разработки технических регламентов Евразийского экономического союза. Так, в проект вошли предложения запретить повторное использование ограниченного перечня автокомпонентов при производстве транспортных средств и внесении изменений в их конструкцию.