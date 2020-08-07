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Советник Путина оценил прогноз Гейтса о "катастрофе хуже коронавируса"
Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:10
россия
земля - риа наука
билл гейтс
сша
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https://ria.ru/20200806/1575464242.html
https://ria.ru/20200709/1574089553.html
Цитата "российская продукция будет облагаться дополнительными климатическими сборами на границе с зарубежными странами". Это в первую очередь связано стем, что Россия очень сильно выиграет от глобального потепления и чтобы уменьшить эту выгоду России предлагают облагать её дополнительным налогом.
14
Нужно понимать что Россию в любом случае обложат дополнительными поборами, предлог придумают, - какого-нибудь очередного Магнитского или очередное псевдо-вмешательство в выборы. Так что надо игнорировать все эти попытки развести нас на собственные действия против своих же интересов.
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россия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, земля - риа наука, билл гейтс, сша

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о "катастрофе хуже коронавируса"

15:47 07.08.2020 (обновлено: 17:10 07.08.2020)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / hlehnerer, Depositphotos / realinemediaИзменение климата и водные войны
Изменение климата и водные войны
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / hlehnerer, Depositphotos / realinemedia
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата, и последствия будут хуже, чем от пандемии COVID-19.
Билл Гейтс
6 августа, 20:04РИА Наука
Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса"
"В том, что говорит Билл Гейтс, нет ничего принципиально нового и неожиданного. Оценки последствий и ущерба от климатических изменений, влияния на экономику и смертность делались и на уровне отдельных стран, и международных организаций, например МГЭИК, и российскими учеными. Оценки эти порой различаются в цифрах, но вывод всегда однозначен: человечество уже сегодня должно приложить максимум усилий для минимизации влияния своей негативной деятельности на климатическую систему", — сказал Эдельгериев РИА Новости.
Он также отметил, что ущерб от климатических изменений существенно выше, чем от "ковидовского" кризиса.
"Говоря о затратах на предотвращение климатических изменений, Билл Гейтс исходит из цифры 100 долларов за тонну СО2. Вероятно, для США и других развитых стран эта цифра верна, но для России с ее значительным потенциалом повышения энергоэффективности, очевидно, затраты на тонну сокращенных выбросов будут существенно ниже, что было доказано еще при реализации Киотских проектов сокращения выбросов", — добавил советник президента.
Он также отметил, что многие инновационные проекты позволяют сохранить экологию и уменьшить операционные затраты предприятий, то есть помогают экономическому развитию.
"Поэтому, когда противники борьбы с климатическими изменениями в России пугают нас большими цифрами, мы должны иметь в виду, что это не имеет ничего общего с действительностью и все происходит от их упорного нежелания вкладывать ресурсы в экологически чистое развитие и проводить модернизацию промышленности", — уточнил Эдельгериев.
Он также отметил, что такая позиция приведет к тому, что российская продукция будет облагаться дополнительными климатическими сборами на границе с зарубежными странами. Эта плата будет вложена в чужие экономики, хотя могла быть направлена в экономику России.
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РоссияЗемля - РИА НаукаБилл ГейтсСША
Популярные комментарии
Цитата "российская продукция будет облагаться дополнительными климатическими сборами на границе с зарубежными странами". Это в первую очередь связано стем, что Россия очень сильно выиграет от глобального потепления и чтобы уменьшить эту выгоду России предлагают облагать её дополнительным налогом.
7 августа, 16:06
Igor Loshkov
921002
Нужно понимать что Россию в любом случае обложат дополнительными поборами, предлог придумают, - какого-нибудь очередного Магнитского или очередное псевдо-вмешательство в выборы. Так что надо игнорировать все эти попытки развести нас на собственные действия против своих же интересов.
7 августа, 16:10
СССергей Смирнов
1002001
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