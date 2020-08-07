Цепкало заявил, что не вернется в Белоруссию при власти Лукашенко

ВАРШАВА, 7 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что не вернется в страну при власти президента Александра Лукашенко.
В пятницу Цепкало прибыл в Варшаву из Киева.
"В Беларусь при Лукашенко невозможно, конечно, вернуться. Это понятно", - сказал Цепкало РИА Новости.
Он надеется, что его супруга также в обозримом будущем покинет Белоруссию. "Конечно, естественно. Это совершенно очевидно. Мы детей уже вывезли, и если будет Лукашенко, то мы не сможем жить в Белоруссии. Я не смогу жить в Белоруссии, и супруга, естественно, будет со мной. Надо будет какие-то новые формы придумывать", - сказал собеседник агентства.
Источник в окружении Цепкало 24 июля сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, политик выехал вместе с детьми, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Его жена пока остается в Белоруссии. Цепкало позже подтвердил, что покинул республику из-за угрозы ареста и находится в Москве, но может вернуться до выборов 9 августа.
Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа.
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