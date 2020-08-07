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Экс-полковника Захарченко вернули в "Матросскую тишину"
Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко перевели из мордовской колонии обратно в спецблок СИЗО "Матросская тишина" для ознакомления с материалами нового... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:41
дело полковника захарченко
дмитрий захарченко
матросская тишина
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
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дело полковника захарченко, дмитрий захарченко, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Экс-полковника Захарченко вернули в "Матросскую тишину"

15:41 07.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко перевели из мордовской колонии обратно в спецблок СИЗО "Матросская тишина" для ознакомления с материалами нового уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Александр Горбатенко.
"В данный момент Дмитрий находится в Москве, в спецблоке "Матросской тишины", знакомится с материалами нового уголовного дела", - сказал Горбатенко.
Ранее Захарченко уже этапировали в "Матросскую тишину" из Мордовии, где он отбывает срок, с аналогичной целью, но потом вернули обратно в колонию.
СК РФ сообщал о возбуждении нового дела в отношении Захарченко. Он обвиняется в получении взяток на сумму порядка 1,5 миллиарда рублей за покровительство по службе в течение 10 лет организованной преступной группе в составе члена совета директоров банка "Новое время" Ивана Станкевича, бывшего сотрудника "Инкредбанка" Дмитрия Моторина, совладельца "Интерпрогрессбанка" Валерия Маркелова, совладельца группы компаний "1520" Бориса Ушеровича.
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Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
Захарченко получил 12,5 лет колонии и был лишен звания, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.
Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор
30 марта, 11:46
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
2542012
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Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоМатросская тишинаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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