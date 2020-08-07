Экс-полковника Захарченко вернули в "Матросскую тишину"

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко перевели из мордовской колонии обратно в спецблок СИЗО "Матросская тишина" для ознакомления с материалами нового уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Александр Горбатенко.
"В данный момент Дмитрий находится в Москве, в спецблоке "Матросской тишины", знакомится с материалами нового уголовного дела", - сказал Горбатенко.
Ранее Захарченко уже этапировали в "Матросскую тишину" из Мордовии, где он отбывает срок, с аналогичной целью, но потом вернули обратно в колонию.
СК РФ сообщал о возбуждении нового дела в отношении Захарченко. Он обвиняется в получении взяток на сумму порядка 1,5 миллиарда рублей за покровительство по службе в течение 10 лет организованной преступной группе в составе члена совета директоров банка "Новое время" Ивана Станкевича, бывшего сотрудника "Инкредбанка" Дмитрия Моторина, совладельца "Интерпрогрессбанка" Валерия Маркелова, совладельца группы компаний "1520" Бориса Ушеровича.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
Захарченко получил 12,5 лет колонии и был лишен звания, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.
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