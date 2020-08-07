https://ria.ru/20200807/1575494493.html
Путину доверяют 64,9% россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:36
2020-08-07T15:36
вциом
владимир путин
москва
общество
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https://ria.ru/20200807/1575482661.html
https://ria.ru/20200727/1574963296.html
Арсений Новиков
Не верю.
184
Андрей haanan
Среди депутатов гд и эти 64% единая россия
110
43
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598932_0:0:3081:1734_1400x0_80_0_0_79efe0bd727115e8a6a3b5f95497f48a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, владимир путин, москва, общество
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Президенту РФ Владимиру Путину
доверяют 64,9% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 64,9% указали президента, 31,3% сообщили о недоверии к нему.
Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 60%.
Опрос проводился с 27 июля 2 августа. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.