Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Жительница . Жительница Флориды Доун Хабшер рассказала, как в 60 лет ей удается выглядеть на несколько десятков лет моложе.

В интервью Daily Mail американка отметила, что оставаться в форме ей помогают занятия спортом, правильное питание, уход за кожей, хороший сон и потребление большого количества воды.

Она подчеркнула, что ее 30-летняя дочь Шер также помогает ей выглядеть современно и следить за модными трендами. У них одинаковый размер одежды, поэтому подбирать наряды вместе им очень удобно.

Хабшер рассказала, что когда они вместе идут по улице с дочерью, то окружающие принимают их за близняшек.

"Люди обычно думают, что мне немного за тридцать, и это мне очень льстит", — сказала Доун.

Шер, в свою очередь, отметила, что ее парни всегда восхищались внешностью матери.