https://ria.ru/20200807/1575494324.html
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости"
Жительница Флориды Доун Хабшер рассказала, как в 60 лет ей удается выглядеть на несколько десятков лет моложе. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:32
2020-08-07T16:10
флорида
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575493755_0:48:1080:656_1400x0_80_0_0_1bd5fe3c592c1cca69e5469f47efa709.jpg
https://ria.ru/20190531/1555155391.html
https://ria.ru/20190124/1549873620.html
Константин Е
2020 год, любой, у кого деньги есть, делают подтяжку лица, сейчас это вполне доступно, если нет страха под нож ложиться. А нам всё еще рассказывают истории про то, как люди в 60 лет выглядят на 30 лет моложе благодаря спорту и правильному питанию) Ах да, надо еще воду пить, иначе сразу кожа обвиснет) Ох уж эти истории)
98
Robin Bobin
Как сказала Фаина Раневская про женщин за... .-«Фасад можно обновить, но сантехника всё равно старая»
26
7
флорида
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575493755_0:48:1080:656_1400x0_80_0_0_1bd5fe3c592c1cca69e5469f47efa709.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575493755_0:0:1080:810_1400x0_80_0_0_96bee112b566dd84a78945aacd26dad9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575493755_0:0:1080:1080_1400x0_80_0_0_99f419eecc3ca2a22702882d88859fff.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
флорида, сша, в мире
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости
. Жительница Флориды
Доун Хабшер рассказала, как в 60 лет ей удается выглядеть на несколько десятков лет моложе.
В интервью Daily Mail
американка отметила, что оставаться в форме ей помогают занятия спортом, правильное питание, уход за кожей, хороший сон и потребление большого количества воды.
Она подчеркнула, что ее 30-летняя дочь Шер также помогает ей выглядеть современно и следить за модными трендами. У них одинаковый размер одежды, поэтому подбирать наряды вместе им очень удобно.
Хабшер рассказала, что когда они вместе идут по улице с дочерью, то окружающие принимают их за близняшек.
"Люди обычно думают, что мне немного за тридцать, и это мне очень льстит", — сказала Доун.
Шер, в свою очередь, отметила, что ее парни всегда восхищались внешностью матери.
"Все они говорили: "Теперь я понимаю, как ты будешь выглядеть через 30 лет." Они были рады увидеть, что я не сильно изменюсь", — пояснила она.