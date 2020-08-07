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Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости"
Жительница Флориды Доун Хабшер рассказала, как в 60 лет ей удается выглядеть на несколько десятков лет моложе. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:10
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2020 год, любой, у кого деньги есть, делают подтяжку лица, сейчас это вполне доступно, если нет страха под нож ложиться. А нам всё еще рассказывают истории про то, как люди в 60 лет выглядят на 30 лет моложе благодаря спорту и правильному питанию) Ах да, надо еще воду пить, иначе сразу кожа обвиснет) Ох уж эти истории)
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Как сказала Фаина Раневская про женщин за... .-«Фасад можно обновить, но сантехника всё равно старая»
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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флорида, сша, в мире

Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости"

15:32 07.08.2020 (обновлено: 16:10 07.08.2020)
22799
© Фото : Инстаграм-аккаунт @dawn.hubsherДоун Хабшер
Доун Хабшер
© Фото : Инстаграм-аккаунт @dawn.hubsher
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Жительница Флориды Доун Хабшер рассказала, как в 60 лет ей удается выглядеть на несколько десятков лет моложе.
В интервью Daily Mail американка отметила, что оставаться в форме ей помогают занятия спортом, правильное питание, уход за кожей, хороший сон и потребление большого количества воды.
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Она подчеркнула, что ее 30-летняя дочь Шер также помогает ей выглядеть современно и следить за модными трендами. У них одинаковый размер одежды, поэтому подбирать наряды вместе им очень удобно.
Хабшер рассказала, что когда они вместе идут по улице с дочерью, то окружающие принимают их за близняшек.
"Люди обычно думают, что мне немного за тридцать, и это мне очень льстит", — сказала Доун.
Шер, в свою очередь, отметила, что ее парни всегда восхищались внешностью матери.
"Все они говорили: "Теперь я понимаю, как ты будешь выглядеть через 30 лет." Они были рады увидеть, что я не сильно изменюсь", — пояснила она.
Девушка с круассаном
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ФлоридаСШАВ мире
Популярные комментарии
2020 год, любой, у кого деньги есть, делают подтяжку лица, сейчас это вполне доступно, если нет страха под нож ложиться. А нам всё еще рассказывают истории про то, как люди в 60 лет выглядят на 30 лет моложе благодаря спорту и правильному питанию) Ах да, надо еще воду пить, иначе сразу кожа обвиснет) Ох уж эти истории)
7 августа, 15:34
Константин Е
711400013
Как сказала Фаина Раневская про женщин за... .-«Фасад можно обновить, но сантехника всё равно старая»
7 августа, 17:05
Robin Bobin
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