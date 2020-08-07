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Умер актер из "Ромео и Джульетты" и "Войны миров"
Актер Брент Карвер умер на 69-м году жизни, сообщает New York Post. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:27
2020-08-07T15:29
культура
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Актер Брент Карвер умер на 69-м году жизни, сообщает New York Post
.
По данным издания, Карвер умер в своем доме в городе Кранбрук на западе Канады. Причины смерти не уточняются.
"Его любовь к выступлениям могла сравниться только с его интересом к жизни и неизменной преданностью семье, друзьям и любимым питомцам", говорится в сообщении, опубликованном родственниками актера.
Брент Карвер стал известен по своим ролям в таких фильмах и сериалах, как "Легенда Сонной Лощины", "Ромео и Джульетта", "Война миров", "Сумеречная зона" и других. Был удостоен премии "Тони" за мюзикл "Поцелуй женщины-паука".