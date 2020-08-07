Умер актер из "Ромео и Джульетты" и "Войны миров"

По данным издания, Карвер умер в своем доме в городе Кранбрук на западе Канады. Причины смерти не уточняются.

"Его любовь к выступлениям могла сравниться только с его интересом к жизни и неизменной преданностью семье, друзьям и любимым питомцам", говорится в сообщении, опубликованном родственниками актера.

Брент Карвер стал известен по своим ролям в таких фильмах и сериалах, как "Легенда Сонной Лощины", "Ромео и Джульетта", "Война миров", "Сумеречная зона" и других. Был удостоен премии "Тони" за мюзикл "Поцелуй женщины-паука".