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Умер актер из "Ромео и Джульетты" и "Войны миров"
Актер Брент Карвер умер на 69-м году жизни, сообщает New York Post. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:29
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Умер актер из "Ромео и Джульетты" и "Войны миров"

15:27 07.08.2020 (обновлено: 15:29 07.08.2020)
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© AP Photo / Invision / Charles SykesКанадский актер Брент Карвер
Канадский актер Брент Карвер
© AP Photo / Invision / Charles Sykes
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Актер Брент Карвер умер на 69-м году жизни, сообщает New York Post.
По данным издания, Карвер умер в своем доме в городе Кранбрук на западе Канады. Причины смерти не уточняются.
"Его любовь к выступлениям могла сравниться только с его интересом к жизни и неизменной преданностью семье, друзьям и любимым питомцам", говорится в сообщении, опубликованном родственниками актера.
Брент Карвер стал известен по своим ролям в таких фильмах и сериалах, как "Легенда Сонной Лощины", "Ромео и Джульетта", "Война миров", "Сумеречная зона" и других. Был удостоен премии "Тони" за мюзикл "Поцелуй женщины-паука".
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