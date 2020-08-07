Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575493878.html
Россияне назвали приоритеты при реализации нацпроектов
Россияне больше всего знакомы с национальными проектами "Демография" и "Здравоохранение", считают их приоритетами поддержку семей с детьми и доступность... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:25
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572642364_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_e04a6cd59f36db1c44acbc46e474950a.jpg
https://ria.ru/20200807/1575490650.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572642364_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_e04a6cd59f36db1c44acbc46e474950a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572642364_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_83b6861bc316052de4bcd63d0e2f9ce6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572642364_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8a9e91503bc81d91b11e70bb58292dff.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Россияне назвали приоритеты при реализации нацпроектов

15:25 07.08.2020
89
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Москве
Люди на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россияне больше всего знакомы с национальными проектами "Демография" и "Здравоохранение", считают их приоритетами поддержку семей с детьми и доступность медицинской помощи, говорится в совместном отчете Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты".
В исследовании также затрагивается тема национальных проектов. О них, согласно докладу, слышали 47% россиян, 22% отметили, что не знают о нацпроектах, 31% - что не знают, но хотели бы узнать. Наиболее высок уровень осведомленности населения о нацпроектах "Демография" (41%) и "Здравоохранение (38%), самые низкие показатели у нацпроектов "Наука" (30%) и "Культура" (28%).
По мнению россиян, ключевым приоритетом нацпроекта "Демография" должна быть поддержка семей (63%), каждый четвертый отметил важность направления "забота о старшем поколении" (24%).
Приоритетным направлением нацпроекта "Образование" россияне назвали развитие возможности получать образование для всех (59%), а "Здравоохранения" - доступность медпомощи для всех (69%).
Мужчина за компьютером
Вчера, 14:11
Россиянам помогут узнать о своих возможностях в рамках нацпроектов
Говоря о приоритете нацпроекта "Культура", респонденты отметили доступность культурных объектов и событий (41%), приоритетом нацпроекта "Наука" должно быть возвращение России статуса центра мировой науки (48%).
Приоритетным направлением нацпроекта "Экология" россияне считают сохранение природного достояния России (47%), нацпроекта "Безопасные дороги" - ремонт дорог и их качество (49%), а нацпроекта "Жилье и городская среда" - строительство недорогого и комфортного жилья (37%).
Исследование проводилось методом смешанного опроса (онлайн и компьютеризированное телефонное интервью). К началу июля число участников составило не менее 4,8 тысячи человек по многоступенчатой квотированной выборке.
101000
Обсудить 0
Общество
Рекомендуем
Губернатор Омской области Александр Бурков на стройке катка
Омский губернатор поучаствовал в закладке фундамента для нового катка
Живописный мост через Москву-реку.
В Москве расширили действие программы "13 субсидий"
Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы
Пилотное пространство детских технопарков открылось в центре Москвы
Последствия взрыва в Ливане
Российские мусульмане хотят построить для бейрутцев 40 домов
Мужчина за компьютером
Россиянам помогут узнать о своих возможностях в рамках нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с депутатом фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Михаилом Дегтяревым в Керчи
Путину доверяют 64,9% россиян, показал опрос ВЦИОМ
На территории Среднеуральского женского монастыря
Священник прокомментировал смерть девочки в Среднеуральском монастыре
Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
Эксперты назвали главные жизненные ценности россиян
Врачи во время операции
Российские врачи откачали жидкость из сердца ребенка с редкой патологией
Автомагистраль
Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах
Забор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Власти Москвы рассказали, кто первым пройдет вакцинацию от COVID
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
Стали известны подробности смерти девочки в Среднеуральском монастыре
Вид на Тонкий мыс в Геленджике
Кубань решит проблемы с водой в Геленджике за счет федеральных средств
Билл Гейтс
Эколог оценил слова Гейтса о "катастрофе страшнее коронавируса"
Скриншот шоу #КонечноВася
Ведущая шоу "Мужское/Женское" обсудила тему секса на первом свидании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния