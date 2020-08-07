Россияне назвали приоритеты при реализации нацпроектов

Люди на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россияне больше всего знакомы с национальными проектами "Демография" и "Здравоохранение", считают их приоритетами поддержку семей с детьми и доступность медицинской помощи, говорится в совместном отчете Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты".

В исследовании также затрагивается тема национальных проектов. О них, согласно докладу, слышали 47% россиян, 22% отметили, что не знают о нацпроектах, 31% - что не знают, но хотели бы узнать. Наиболее высок уровень осведомленности населения о нацпроектах "Демография" (41%) и "Здравоохранение (38%), самые низкие показатели у нацпроектов "Наука" (30%) и "Культура" (28%).

По мнению россиян, ключевым приоритетом нацпроекта "Демография" должна быть поддержка семей (63%), каждый четвертый отметил важность направления "забота о старшем поколении" (24%).

Приоритетным направлением нацпроекта "Образование" россияне назвали развитие возможности получать образование для всех (59%), а "Здравоохранения" - доступность медпомощи для всех (69%).

Говоря о приоритете нацпроекта "Культура", респонденты отметили доступность культурных объектов и событий (41%), приоритетом нацпроекта "Наука" должно быть возвращение России статуса центра мировой науки (48%).

Приоритетным направлением нацпроекта "Экология" россияне считают сохранение природного достояния России (47%), нацпроекта "Безопасные дороги" - ремонт дорог и их качество (49%), а нацпроекта "Жилье и городская среда" - строительство недорогого и комфортного жилья (37%).