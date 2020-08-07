Российский генерал оценил версию авиаудара при взрыве в Бейруте

"Допускаю, что была проведена воздушная операция с атакой на порт Бейрута, которая привела к разрушительному взрыву, при этом ничего удивительного, что ливанские военные ее даже не зафиксировали. Ливанское небо – это проходной двор, армии как таковой у них нет, возможность контроля своего воздушного пространства полностью отсутствует. Совершенно точно, что у них отсутствует сплошное радиолокационное поле, нет ударных средств ПВО, которыми можно сбивать вторгшиеся в воздушное пространство страны самолеты", - отметил Ивашов.