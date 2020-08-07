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Российский генерал оценил версию авиаудара при взрыве в Бейруте
Ливан не в состоянии контролировать свое воздушное пространство, поэтому нельзя исключать, что по порту Бейрута был нанесен ракетный удар, рассказал РИА Новости РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:46
взрыв в бейруте
мишель аун
саад харири
леонид ивашов
бейрут
ливан
в мире
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https://ria.ru/20200807/1575492883.html
https://ria.ru/20200806/1575445751.html
Вот такой эксперт, который даже не имеет представления, что небо над Ливаном контролирует контингент ЮНИФИЛ. 10000 военнослужащих, более чем из 40 стран мира. Обладающие всеми необходимыми радиолокационными средствами.
65
В том-то и дело что этот ЮНИФИЛ контролируется Израилем и США. Он там для борьбы с арабами, своих хозяев из Израиля он подставлять не будет.
34
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бейрут
ливан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575438014_0:152:3100:1896_1400x0_80_0_0_0a658ccc4129dab60d9d7b8455a81f85.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв в бейруте, мишель аун, саад харири, леонид ивашов, бейрут, ливан, в мире

Российский генерал оценил версию авиаудара при взрыве в Бейруте

15:24 07.08.2020 (обновлено: 15:46 07.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный порт города Бейрут
Разрушенный порт города Бейрут
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разрушенный порт города Бейрут
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ливан не в состоянии контролировать свое воздушное пространство, поэтому нельзя исключать, что по порту Бейрута был нанесен ракетный удар, рассказал РИА Новости экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.
В пятницу президент Ливана Мишель Аун заявил, что не исключает причастности внешних сил к взрыву в Бейруте, использование ими ракеты или бомбы для подрыва порта.
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"Допускаю, что была проведена воздушная операция с атакой на порт Бейрута, которая привела к разрушительному взрыву, при этом ничего удивительного, что ливанские военные ее даже не зафиксировали. Ливанское небо – это проходной двор, армии как таковой у них нет, возможность контроля своего воздушного пространства полностью отсутствует. Совершенно точно, что у них отсутствует сплошное радиолокационное поле, нет ударных средств ПВО, которыми можно сбивать вторгшиеся в воздушное пространство страны самолеты", - отметил Ивашов.
Собеседник агентства считает, что внешние силы в регионе пытаются сменить руководство в Ливане, и утверждает, что "более других в этом заинтересован Израиль".
Взрыв в Бейруте: как это было глазами очевидцев трагедии
6 августа, 14:06
Взрыв в Бейруте: как это было глазами очевидцев трагедииМощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. По сообщению властей, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Половина зданий города получила повреждения. По последним данным, более 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Смотрите на видео кадры взрыва и свидетельства очевидцев трагедии.
"Доводилось бывать в Ливане, и был один случай, который наглядно продемонстрировал состояние системы ПВО этой страны. На вилле премьер-министра Саада Харири вели переговоры, и в какой-то момент в небе пролетели боевые самолеты. На вопрос, чьи это самолеты, ведь в Ливане нет боевой авиации, второй человек в государстве взял трубку и куда-то позвонил. Только через полтора часа ему доложили, что это, скорее всего, израильские самолеты", - рассказал генерал.
Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. Погибли 154 человека, около пяти тысяч получили ранения.
3751111876
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Взрыв в БейрутеМишель АунСаад ХаририЛеонид ИвашовБейрутЛиванВ мире
Популярные комментарии
Вот такой эксперт, который даже не имеет представления, что небо над Ливаном контролирует контингент ЮНИФИЛ. 10000 военнослужащих, более чем из 40 стран мира. Обладающие всеми необходимыми радиолокационными средствами.
7 августа, 15:44
Sauliūnaitė Kubiliūtė
37710119
В том-то и дело что этот ЮНИФИЛ контролируется Израилем и США. Он там для борьбы с арабами, своих хозяев из Израиля он подставлять не будет.
7 августа, 16:26
СССергей Смирнов
13100173
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