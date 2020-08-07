Российский генерал оценил версию авиаудара при взрыве в Бейруте

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ливан не в состоянии контролировать свое воздушное пространство, поэтому нельзя исключать, что по порту Бейрута был нанесен ракетный удар, рассказал РИА Новости экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.
В пятницу президент Ливана Мишель Аун заявил, что не исключает причастности внешних сил к взрыву в Бейруте, использование ими ракеты или бомбы для подрыва порта.
"Допускаю, что была проведена воздушная операция с атакой на порт Бейрута, которая привела к разрушительному взрыву, при этом ничего удивительного, что ливанские военные ее даже не зафиксировали. Ливанское небо – это проходной двор, армии как таковой у них нет, возможность контроля своего воздушного пространства полностью отсутствует. Совершенно точно, что у них отсутствует сплошное радиолокационное поле, нет ударных средств ПВО, которыми можно сбивать вторгшиеся в воздушное пространство страны самолеты", - отметил Ивашов.
Собеседник агентства считает, что внешние силы в регионе пытаются сменить руководство в Ливане, и утверждает, что "более других в этом заинтересован Израиль".
6 августа, 14:06Взрыв в Бейруте: как это было глазами очевидцев трагедииМощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. По сообщению властей, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Половина зданий города получила повреждения. По последним данным, более 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Смотрите на видео кадры взрыва и свидетельства очевидцев трагедии.
"Доводилось бывать в Ливане, и был один случай, который наглядно продемонстрировал состояние системы ПВО этой страны. На вилле премьер-министра Саада Харири вели переговоры, и в какой-то момент в небе пролетели боевые самолеты. На вопрос, чьи это самолеты, ведь в Ливане нет боевой авиации, второй человек в государстве взял трубку и куда-то позвонил. Только через полтора часа ему доложили, что это, скорее всего, израильские самолеты", - рассказал генерал.
Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. Погибли 154 человека, около пяти тысяч получили ранения.