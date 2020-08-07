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TikTok ответил на ультиматум Трампа
TikTok пригрозила подать в американский суд после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о борьбе с угрозой, исходящей от приложения. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:28
tiktok
дональд трамп
китай
сша
в мире
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китай
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367236_0:204:2730:1740_1400x0_80_0_0_8427148c8b8e583d9d2b35d5276be510.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
tiktok, дональд трамп, китай, сша, в мире

TikTok ответил на ультиматум Трампа

15:21 07.08.2020 (обновлено: 15:28 07.08.2020)
6341
© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok
© Depositphotos / J_ilina
ПЕКИН, 7 авг — РИА Новости. TikTok пригрозила подать в американский суд после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о борьбе с угрозой, исходящей от приложения.
Ранее глава государства дал 45 дней на прекращение на территории страны любых сделок с китайской компанией ByteDance, которая владеет сервисом для просмотра коротких видео.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
5 августа, 18:16
Дуров назвал действия США против TikTok угрозой интернету
Трамп считает, что через TikTok могут распространять дезинформацию, а также заподозрил, что компания может передавать сведения о пользователях властям Китая.

"Мы совершенно четко заявили, что мы никогда не передавали данные наших пользователей правительству. Мы даже выразили нашу готовность полностью продать наш бизнес в США американской компании", — рассказали представители соцсети.

В компании отметили, что потратили около года на попытки договориться с властями, однако они не захотели пойти на компромисс. Кроме того, TikTok обвинил правительство США в нарушении юридических процедур и вмешательстве в частный бизнес.
В компании подчеркнули, что указ президента подрывает доверие к соблюдению в Соединенных Штатах законов, а также ставит под сомнение концепцию свободы высказываний и открытого рынка.
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TikTokДональд ТрампКитайСШАВ мире
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