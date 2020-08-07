TikTok ответил на ультиматум Трампа

Ранее глава государства дал 45 дней на прекращение на территории страны любых сделок с китайской компанией ByteDance, которая владеет сервисом для просмотра коротких видео.

"Мы совершенно четко заявили, что мы никогда не передавали данные наших пользователей правительству. Мы даже выразили нашу готовность полностью продать наш бизнес в США американской компании", — рассказали представители соцсети.

В компании отметили, что потратили около года на попытки договориться с властями, однако они не захотели пойти на компромисс. Кроме того, TikTok обвинил правительство США в нарушении юридических процедур и вмешательстве в частный бизнес.