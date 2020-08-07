https://ria.ru/20200807/1575493571.html
Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах
Министерство транспорта изучает возможность увеличения максимальной скорости на бесплатных трассах, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:20
2020-08-07T16:34
россия
евгений дитрих
авто
марат хуснуллин
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
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Александр Аникин
Это на тот случай, если население не пожелает вакцинироваться. А программу по его сокращению выполнять надо.
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Вектор Виктора
Безопасности нигде нет. Безопасность это выдумки маркетологов. «Скорость ни разу никого не убила, внезапная остановка... вот что убивает» (Джереми Кларксон) С передачи об автомобилях Top Gear.
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, евгений дитрих, авто, марат хуснуллин, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество
ГАТЧИНА (Ленинградская область), 7 авг — РИА Новости. Министерство транспорта изучает возможность увеличения максимальной скорости на бесплатных трассах, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Он пояснил, что в регионах есть "прекрасные дороги", речь идет о трассах первой — 1А, 1Б — и второй технической категории.
"Эти дороги по показателям ширины полосы, <...> радиуса поворота, <...> по техническим параметрам полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. <...> Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями. Именно для них мы и прорабатываем возможность повышения скорости", — добавил Дитрих.
Министр не уточнил сроки, когда могут принять окончательное решение.
К первой категории 1А и 1Б относят автодороги с четырьмя и более полосами движения, с шириной полосы 3,75 метра, обочины — 3,75 метра, пересечением с автодорогами в разных уровнях.
Во вторую категорию входят дороги с двумя или четырьмя полосами шириной 3,5-3,75 метра, обочиной в два с половиной — три метра и имеющие пересечения с другими автодорогами в одном уровне.
На платных трассах скоростной лимит могут увеличить с 130 до 150 километров в час. Об этом в конце июля сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Сейчас, согласно ПДД, за пределами населенных пунктов мотоциклы, легковые машины и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до трех с половиной тонн на магистралях могут передвигаться со скоростью 110 километров в час, на остальных дорогах — не более 90 километров в час.
В некоторых случаях собственник дороги может разрешить повысить скорость на магистрали до 130 километров в час.