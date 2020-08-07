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Омский губернатор поучаствовал в закладке фундамента для нового катка
Губернатор Омской области Александр Бурков оставил памятный автограф на части фундамента нового катка в Омске, который строится по нацпроекту "Демография". РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:31
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353
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омская область, общество

Омский губернатор поучаствовал в закладке фундамента для нового катка

15:16 07.08.2020 (обновлено: 15:31 07.08.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков на стройке катка
Губернатор Омской области Александр Бурков на стройке катка
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков оставил памятный автограф на части фундамента нового катка в Омске, который строится по нацпроекту "Демография".
Глава региона проинспектировал начало строительства нового крытого катка по национальному проекту "Демография" (в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни") в Омске в Городке Нефтяников. Каток с искусственным льдом с ледовой ареной и трибунами на 250 зрителей возводят в спорткомплексе "Сибирский нефтяник". Спортивное сооружение будет способно принимать более 1000 человек в день. Строительство катка планируют завершить до 31 июля 2021 года.
Седьмого августа в фундамент будущего ледового катка в котловане строительной площадки начата укладка бетонных блоков, на одном из которых губернатор подписался под пожеланием ровного льда и новых побед.
"Планов у нас много. Главный объект, если мы говорим о хоккее, это "Арена Омск", где строительство, как вы знаете, уже ведется быстрыми темпами. Этот объект стоимостью 276 миллионов рублей должен быть сдан через год. В дальнейшем мы переводим сюда спортивные школы по шорт-треку, фигурному катанию и хоккею. Здесь будут заниматься, в том числе, и любительские хоккейные команды. Будет доступно любительское катание. У нас более 45 тысяч омичей в год занимаются фигурным катанием, поэтому данный объект будет очень востребован", - отметил Бурков.
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Как отметили в правительстве, заказчик уверен, что сдаст объект в срок, и губернатор подчеркнул, что в этом не сомневается: строительная компания "Лидер" заканчивала такой сложный проект как "Эрмитаж-Сибирь".
Крытый каток станет частью ансамбля сооружений на территории спорткомплекса "Сибирский нефтяник". В прошлом году здесь выполнено покрытие из синтетической травы, установлен дренажный модуль с подогревом на основное футбольное поле стадиона и создано запасное поле для мини-футбола.
"Здесь будет все для занятий различными видами спорта, начиная с легкой атлетики и заканчивая хоккеем. Город и сам регион у нас спортивные, поэтому так важно создание новых спортивных объектов", - подчеркнул губернатор.
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