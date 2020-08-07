Омский губернатор поучаствовал в закладке фундамента для нового катка

ОМСК, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков оставил памятный автограф на части фундамента нового катка в Омске , который строится по нацпроекту "Демография".

Глава региона проинспектировал начало строительства нового крытого катка по национальному проекту "Демография" (в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни") в Омске в Городке Нефтяников. Каток с искусственным льдом с ледовой ареной и трибунами на 250 зрителей возводят в спорткомплексе "Сибирский нефтяник". Спортивное сооружение будет способно принимать более 1000 человек в день. Строительство катка планируют завершить до 31 июля 2021 года.

Седьмого августа в фундамент будущего ледового катка в котловане строительной площадки начата укладка бетонных блоков, на одном из которых губернатор подписался под пожеланием ровного льда и новых побед.

"Планов у нас много. Главный объект, если мы говорим о хоккее, это "Арена Омск", где строительство, как вы знаете, уже ведется быстрыми темпами. Этот объект стоимостью 276 миллионов рублей должен быть сдан через год. В дальнейшем мы переводим сюда спортивные школы по шорт-треку, фигурному катанию и хоккею. Здесь будут заниматься, в том числе, и любительские хоккейные команды. Будет доступно любительское катание. У нас более 45 тысяч омичей в год занимаются фигурным катанием, поэтому данный объект будет очень востребован", - отметил Бурков.

Как отметили в правительстве, заказчик уверен, что сдаст объект в срок, и губернатор подчеркнул, что в этом не сомневается: строительная компания "Лидер" заканчивала такой сложный проект как "Эрмитаж-Сибирь".

Крытый каток станет частью ансамбля сооружений на территории спорткомплекса "Сибирский нефтяник". В прошлом году здесь выполнено покрытие из синтетической травы, установлен дренажный модуль с подогревом на основное футбольное поле стадиона и создано запасное поле для мини-футбола.