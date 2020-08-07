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Российский спасатель рассказал о разборе завалов после взрыва в Бейруте
Российские спасатели подготовлены к таким чрезвычайным ситуациям, как произошла в Бейруте, рассказал РИА Новости спасатель МЧС Андрей Нижников, который вместе с РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:02
взрыв в бейруте
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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взрыв в бейруте, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, ливан, в мире

Российский спасатель рассказал о разборе завалов после взрыва в Бейруте

15:02 07.08.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в Ливане
Последствия взрыва в Ливане
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия взрыва в Ливане
БЕЙРУТ, 7 авг – РИА Новости. Российские спасатели подготовлены к таким чрезвычайным ситуациям, как произошла в Бейруте, рассказал РИА Новости спасатель МЧС Андрей Нижников, который вместе с коллегами работает на разборе завалов после взрыва в ливанской столице.
"Работается нормально. Это ЧС, к которому мы подготовлены, мы не испытываем особых проблем. Работаем согласно поставленной задаче", - сказал Нижников.
По его словам, первостепенной задачей является поиск полостей, в которых могут оставаться живые люди. "Параллельно извлекаем погибших, ведем поисковые работы. Периодически вскрываются полости, мы их тщательно и многократно обследуем, все перепроверяем", - добавил он.
Нижников отметил, что российские спасатели кооперируются с французскими и ливанскими коллегами. "Оказываем друг другу посильную помощь, делимся информацией. Очень продуктивно работаем", - сказал он.
Последствия взрыва в Бейруте
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Спасатель МЧС подчеркнул, что он и его коллеги будут делать все возможное для помощи ливанскому народу в борьбе с последствиями взрыва. "Это большая человеческая трагедия. Мы сочувствуем братскому ливанскому народу и будем делать все, что от нас зависит", - заключил он.
Как ранее РИА Новости сообщили в МЧС, поисково-спасательные группы МЧС России в ходе поиска пострадавших в Бейруте обследовали уже порядка 500 квадратных метров завалов.
Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.
По последним данным, при взрыве погибли 154 человека, около пяти тысяч получили ранения. В стране объявлен траур. Бейрут признан районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.
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Взрыв в БейрутеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БейрутЛиванВ мире
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