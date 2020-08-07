Российский спасатель рассказал о разборе завалов после взрыва в Бейруте

БЕЙРУТ, 7 авг – РИА Новости. Российские спасатели подготовлены к таким чрезвычайным ситуациям, как произошла в Российские спасатели подготовлены к таким чрезвычайным ситуациям, как произошла в Бейруте , рассказал РИА Новости спасатель МЧС Андрей Нижников, который вместе с коллегами работает на разборе завалов после взрыва в ливанской столице.

"Работается нормально. Это ЧС, к которому мы подготовлены, мы не испытываем особых проблем. Работаем согласно поставленной задаче", - сказал Нижников.

По его словам, первостепенной задачей является поиск полостей, в которых могут оставаться живые люди. "Параллельно извлекаем погибших, ведем поисковые работы. Периодически вскрываются полости, мы их тщательно и многократно обследуем, все перепроверяем", - добавил он.

Нижников отметил, что российские спасатели кооперируются с французскими и ливанскими коллегами. "Оказываем друг другу посильную помощь, делимся информацией. Очень продуктивно работаем", - сказал он.

Спасатель МЧС подчеркнул, что он и его коллеги будут делать все возможное для помощи ливанскому народу в борьбе с последствиями взрыва. "Это большая человеческая трагедия. Мы сочувствуем братскому ливанскому народу и будем делать все, что от нас зависит", - заключил он.

Как ранее РИА Новости сообщили в МЧС, поисково-спасательные группы МЧС России в ходе поиска пострадавших в Бейруте обследовали уже порядка 500 квадратных метров завалов.

Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана . Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.