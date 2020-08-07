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Улучшение очистных сооружений в Москве помогло убрать неприятные запахи
В ходе масштабной реконструкции Курьяновских и Люберецких очистных сооружений удалось решить проблему неприятных запахов, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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петр бирюков, москва

Улучшение очистных сооружений в Москве помогло убрать неприятные запахи

15:02 07.08.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРаботы по модернизации очистных сооружений
Работы по модернизации очистных сооружений
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В ходе масштабной реконструкции Курьяновских и Люберецких очистных сооружений удалось решить проблему неприятных запахов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сейчас ведется модернизация этих очистных сооружений, еще пять лет назад, находясь рядом со станциями, мы говорили о том, что есть запахи, но сейчас эта проблема ликвидирована", - отметил Бирюков.
Он пояснил, что были сконструированы специальные накрывные устройства.
"Их общая площадь на двух станциях равна примерно площади 20 футбольных полей, и всю эту территорию мы закрыли крышками, которые не позволяют улетучиваться запахам. Модернизация очистных сооружений продолжается, на следующий год будут завершены работы на третьем блоке Курьяновских", - рассказал Бирюков.
Он добавил, что в борьбе с неприятными запахами помогли и специальные установки по очистке вентиляционных выбросов. В общей сложности на Курьяновских и Люберецких сооружениях их более 70.
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Глава комплекса городского хозяйства также отметил, что в рамках реконструкции особое внимание уделяется очистке воды.
"Головные очистные установки меняются и реконструируются. Не увеличиваются объемы мощности выработки, подготовки или же сброса воды, а идет модернизация очистки по всем направлениям: начиная от забора воды и заканчивая выпуском в водные бассейны московского региона", - пояснил Бирюков.
Он напомнил, что на очистных сооружениях применена классическая схема очистки сточных вод: они последовательно проходят механические решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки (биологическая очистка), вторичные отстойники. Очищенная вода обеззараживается ультрафиолетом и сбрасывается в реку. При этом она зачастую гораздо чище, нежели вода в самом водоисточнике, подчеркнул заммэра.
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