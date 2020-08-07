Улучшение очистных сооружений в Москве помогло убрать неприятные запахи

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В ходе масштабной реконструкции Курьяновских и Люберецких очистных сооружений удалось решить проблему неприятных запахов, сообщил журналистам заместитель мэра В ходе масштабной реконструкции Курьяновских и Люберецких очистных сооружений удалось решить проблему неприятных запахов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Сейчас ведется модернизация этих очистных сооружений, еще пять лет назад, находясь рядом со станциями, мы говорили о том, что есть запахи, но сейчас эта проблема ликвидирована", - отметил Бирюков.

Он пояснил, что были сконструированы специальные накрывные устройства.

"Их общая площадь на двух станциях равна примерно площади 20 футбольных полей, и всю эту территорию мы закрыли крышками, которые не позволяют улетучиваться запахам. Модернизация очистных сооружений продолжается, на следующий год будут завершены работы на третьем блоке Курьяновских", - рассказал Бирюков.

Он добавил, что в борьбе с неприятными запахами помогли и специальные установки по очистке вентиляционных выбросов. В общей сложности на Курьяновских и Люберецких сооружениях их более 70.

Глава комплекса городского хозяйства также отметил, что в рамках реконструкции особое внимание уделяется очистке воды.

"Головные очистные установки меняются и реконструируются. Не увеличиваются объемы мощности выработки, подготовки или же сброса воды, а идет модернизация очистки по всем направлениям: начиная от забора воды и заканчивая выпуском в водные бассейны московского региона", - пояснил Бирюков.