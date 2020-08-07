https://ria.ru/20200807/1575492817.html
Названы противопоказания к вакцине от COVID-19
Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:02
2020-08-08T03:23
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_139:622:2674:2048_1400x0_80_0_0_6543429b06a55960c712f0cd1e559003.jpg
https://ria.ru/20200807/1575488148.html
Alexandr Borzyaev
если учесть что в РОССИИ большинство имеют аллергию. особенно у молодежи, то кого собрались прививать?
216
Петр Бронников
Чего нового он сказал? Даже дети знают, что перед любой вакцинации " не должно быть температуры". Или писать больше неочем?
175
29
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_139:622:2674:2048_1400x0_80_0_0_6543429b06a55960c712f0cd1e559003.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_167:0:2898:2048_1400x0_80_0_0_85347acb8f0e30b4f0f3035161994f6d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_482:352:2178:2048_1400x0_80_0_0_bc2710dda28abd20c1d40881508cae77.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн
рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва
", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
Ученый объяснил, что в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать.
"У него не должно быть температуры", — уточнил Альтштейн.
Кроме того, от вакцинации следует отказаться при наличии аллергии.
"Если (пациент. — Прим. ред.) знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться", — призвал ученый.
При этом вирусолог подчеркнул, что других противопоказаний, даже для пожилых людей, нет.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
предупреждал, что вакцина против коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям, имеющим хронические заболевания, необходимо проконсультироваться со специалистами.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко
, власти планируют начать вакцинацию населения в октябре. Первыми препарат получат медики и пожилые жители страны. Ожидается, что первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрируют в России уже в ближайшие дни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.