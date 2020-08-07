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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200807/1575492817.html
Названы противопоказания к вакцине от COVID-19
Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-08T03:23
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
михаил мурашко
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https://ria.ru/20200807/1575488148.html
если учесть что в РОССИИ большинство имеют аллергию. особенно у молодежи, то кого собрались прививать?
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Чего нового он сказал? Даже дети знают, что перед любой вакцинации " не должно быть температуры". Или писать больше неочем?
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Названы противопоказания к вакцине от COVID-19

15:02 07.08.2020 (обновлено: 03:23 08.08.2020)
639017
© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
Разработка вакцины от коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
Ученый объяснил, что в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать.
"У него не должно быть температуры", — уточнил Альтштейн.
Кроме того, от вакцинации следует отказаться при наличии аллергии.
"Если (пациент. — Прим. ред.) знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться", — призвал ученый.
При этом вирусолог подчеркнул, что других противопоказаний, даже для пожилых людей, нет.
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Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупреждал, что вакцина против коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям, имеющим хронические заболевания, необходимо проконсультироваться со специалистами.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, власти планируют начать вакцинацию населения в октябре. Первыми препарат получат медики и пожилые жители страны. Ожидается, что первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрируют в России уже в ближайшие дни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
если учесть что в РОССИИ большинство имеют аллергию. особенно у молодежи, то кого собрались прививать?
7 августа, 18:31
Alexandr Borzyaev
1561202046
Чего нового он сказал? Даже дети знают, что перед любой вакцинации " не должно быть температуры". Или писать больше неочем?
7 августа, 17:12
Петр Бронников
152602015
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