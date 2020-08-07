Российские звезды отказались выступать в Белоруссии накануне выборов

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские исполнители отказались от выступлений, запланированных на 8 августа в Белоруссии.
Накануне выборов президента страны должна была состояться серия концертов с участием популярных российских артистов, однако граждане республики начали обвинять их в агитации и попросили не приезжать. После этого многие музыканты пересмотрели свое решение.
Так, Леонид Агутин обратился в Instagram к жителям республики и отметил, что его поездка не состоится по их "многочисленным и настоятельным просьбам". Он выразил надежду на то, что встреча с белорусскими поклонниками состоится при других обстоятельствах.
Стас Пьеха, выступление которого было заявлено в афише концерта в Бресте, написал, что приедет в Белоруссию не раньше сентября.
Группа "Кар-Мэн" отметила, что переносит выступление "в связи с ситуацией, которая сложилась в г.Минске вокруг концертов 8 августа". А Юлианна Караулова отказалась от приезда в республику, сославшись на ситуацию с распространением коронавируса.
Позже об отмене выступлений в Белоруссии написали в соцсетях Александр Панайотов и Григорий Лепс.
Президентские выборы в Белоруссии
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. На пост главы государства претендуют пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного видеоблогера Светлана Тихановская.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями представителей оппозиции, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.