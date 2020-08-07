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Российские звезды отказались выступать в Белоруссии накануне выборов
Российские исполнители отказались от выступлений, запланированных на 8 августа в Белоруссии. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:18
стас пьеха
александр панайотов
григорий лепс
леонид агутин
минск
белоруссия
брест
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минск
белоруссия
брест
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стас пьеха, александр панайотов, григорий лепс, леонид агутин, минск, белоруссия, брест

Российские звезды отказались выступать в Белоруссии накануне выборов

15:02 07.08.2020 (обновлено: 16:18 07.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Минске
Митинг оппозиции в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские исполнители отказались от выступлений, запланированных на 8 августа в Белоруссии.
Накануне выборов президента страны должна была состояться серия концертов с участием популярных российских артистов, однако граждане республики начали обвинять их в агитации и попросили не приезжать. После этого многие музыканты пересмотрели свое решение.
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Так, Леонид Агутин обратился в Instagram к жителям республики и отметил, что его поездка не состоится по их "многочисленным и настоятельным просьбам". Он выразил надежду на то, что встреча с белорусскими поклонниками состоится при других обстоятельствах.
Стас Пьеха, выступление которого было заявлено в афише концерта в Бресте, написал, что приедет в Белоруссию не раньше сентября.
Группа "Кар-Мэн" отметила, что переносит выступление "в связи с ситуацией, которая сложилась в г.Минске вокруг концертов 8 августа". А Юлианна Караулова отказалась от приезда в республику, сославшись на ситуацию с распространением коронавируса.
Позже об отмене выступлений в Белоруссии написали в соцсетях Александр Панайотов и Григорий Лепс.
Американские рэперы Tyga и Saint Jhn, заявленные хедлайнерами мероприятия, также оповестили фанатов в сториз, что не приедут.
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Президентские выборы в Белоруссии

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. На пост главы государства претендуют пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного видеоблогера Светлана Тихановская.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями представителей оппозиции, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.
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Стас ПьехаАлександр ПанайотовГригорий ЛепсЛеонид АгутинМинскБелоруссияБрест
Популярные комментарии
БНДР. Беларуская народно-демократическая рэспублика.
7 августа, 15:06
Александр Аникин
119102114
Господи, а американские реперы то зачем там нужны?
7 августа, 15:24
DDialint62
19190002
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