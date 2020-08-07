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Российский Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем
Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:09
россия
черное море
ввс сша
су-27
безопасность
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У Американцев был ПЛАН ЗАЙТИ В ГРАНИЦЫ РФ?? ))
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Ув редакция) Обьясните пожалуйста что вы подразумеваете под словом " перехватили"?) Самолёты летали в нейтральных водах Чёрного моря, поскольку Чёрное море не является собственностью ни НАТО ни РФ. В чём фишка " перехвата " то заключается?)
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россия
черное море
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, черное море, ввс сша, су-27, безопасность

Российский Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем

14:47 07.08.2020 (обновлено: 15:09 07.08.2020)
11864
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной.
В ведомстве уточнили, что сегодня российские военные обнаружили две приближающиеся к госгранице воздушные цели и приняли решение поднять в воздух Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета
4 августа, 18:00
Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Экипаж российского военного борта опознал объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. После того как они изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
В военном ведомстве подчеркнули, что полет истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами. Американские самолеты-разведчики российскую границу не нарушили.
Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты недалеко от территории России. С начала июля сообщалось как минимум о девяти подобных инцидентах.
Так, 5 августа Су-27 также перехватил американские RC-135 и Р-8А "Посейдон" над Черным морем.
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Обсудить 14
РоссияЧерное мореВВС СШАСу-27Безопасность
Популярные комментарии
У Американцев был ПЛАН ЗАЙТИ В ГРАНИЦЫ РФ?? ))
7 августа, 14:47
llamborghinia06
35200022
Ув редакция) Обьясните пожалуйста что вы подразумеваете под словом " перехватили"?) Самолёты летали в нейтральных водах Чёрного моря, поскольку Чёрное море не является собственностью ни НАТО ни РФ. В чём фишка " перехвата " то заключается?)
7 августа, 15:49
Вася Харлей
37010013
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