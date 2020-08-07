Российский Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Истребитель Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем , сообщили в Национальном центре управления обороной.

В ведомстве уточнили, что сегодня российские военные обнаружили две приближающиеся к госгранице воздушные цели и приняли решение поднять в воздух Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипаж российского военного борта опознал объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США . После того как они изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами. Американские самолеты-разведчики российскую границу не нарушили.

Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты недалеко от территории России. С начала июля сообщалось как минимум о девяти подобных инцидентах.