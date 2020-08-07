https://ria.ru/20200807/1575492148.html
Российский Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем
Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:47
2020-08-07T15:09
россия
черное море
ввс сша
су-27
безопасность
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https://ria.ru/20200804/1575364638.html
https://ria.ru/20200807/1575489011.html
lamborghinia06
У Американцев был ПЛАН ЗАЙТИ В ГРАНИЦЫ РФ?? ))
59
Вася Харлей
Ув редакция) Обьясните пожалуйста что вы подразумеваете под словом " перехватили"?) Самолёты летали в нейтральных водах Чёрного моря, поскольку Чёрное море не является собственностью ни НАТО ни РФ. В чём фишка " перехвата " то заключается?)
51
14
россия
черное море
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, ввс сша, су-27, безопасность