В Германии назвали неприемлемыми угрозы США из-за "Северного потока – 2"

"Северный поток-2": как немцы показали, что они – немцы Германские СМИ указали на одну очень важную особенность твердой позиции Берлина по поводу необходимости окончательной реализации российско-европейского газового проекта. Выяснилось, что даже противники сотрудничества с Москвой поменяли свою точку зрения после угроз Вашингтона.