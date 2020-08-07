В Германии назвали неприемлемыми угрозы США из-за "Северного потока – 2"

БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании ФРГ Мануэла Шлезвиг возмутилась угрозами США в связи с работой над проектом газопровода "Северный поток 2".
"Эти угрозы (в адрес оператора порта немецкого города Засниц, расположенного в Мекленбурге-Передней Померании - ред.) абсолютно неприемлемы", - заявила Шлезвиг агентству dpa.
В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме трех сенаторов США оператору порта Sassnitz GmbH говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток 2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".
Шлезвиг добавила, что Германия "может решать сама, где и каким путем получать энергоносители".
6 августа, 20:31Акценты"Северный поток-2": как немцы показали, что они – немцыГерманские СМИ указали на одну очень важную особенность твердой позиции Берлина по поводу необходимости окончательной реализации российско-европейского газового проекта. Выяснилось, что даже противники сотрудничества с Москвой поменяли свою точку зрения после угроз Вашингтона.
Ранее премьер-министр заявила берлинской газете Tsgesspiegel, что Мекленбург-Передняя Померания "твердо придерживается строительства трубопровода", ожидает от правительства Германии "решительного ответа в связи с попытками шантажа" со стороны США.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"