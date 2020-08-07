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В Германии назвали неприемлемыми угрозы США из-за "Северного потока – 2"
Премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании ФРГ Мануэла Шлезвиг возмутилась угрозами США в связи с работой над проектом газопровода "Северный поток 2". РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:43
северный поток — 2
германия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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северный поток — 2, германия, сша, в мире

В Германии назвали неприемлемыми угрозы США из-за "Северного потока – 2"

14:43 07.08.2020
2190
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании ФРГ Мануэла Шлезвиг возмутилась угрозами США в связи с работой над проектом газопровода "Северный поток 2".
"Эти угрозы (в адрес оператора порта немецкого города Засниц, расположенного в Мекленбурге-Передней Померании - ред.) абсолютно неприемлемы", - заявила Шлезвиг агентству dpa.
В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме трех сенаторов США оператору порта Sassnitz GmbH говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток 2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".
Шлезвиг добавила, что Германия "может решать сама, где и каким путем получать энергоносители".
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
6 августа, 20:31Акценты
"Северный поток-2": как немцы показали, что они – немцыГерманские СМИ указали на одну очень важную особенность твердой позиции Берлина по поводу необходимости окончательной реализации российско-европейского газового проекта. Выяснилось, что даже противники сотрудничества с Москвой поменяли свою точку зрения после угроз Вашингтона.
Ранее премьер-министр заявила берлинской газете Tsgesspiegel, что Мекленбург-Передняя Померания "твердо придерживается строительства трубопровода", ожидает от правительства Германии "решительного ответа в связи с попытками шантажа" со стороны США.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
4210001
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Северный поток — 2ГерманияСШАВ мире
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