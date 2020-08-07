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Эколог оценил слова Гейтса о "катастрофе страшнее коронавируса"
Изменение климата, которое, по мнению Билла Гейтса приведёт к глобальному экологическому кризису, является только частью проблемы, гораздо большую опасность... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:32
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, билл гейтс, общество

Эколог оценил слова Гейтса о "катастрофе страшнее коронавируса"

14:30 07.08.2020 (обновлено: 14:32 07.08.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБилл Гейтс
Билл Гейтс
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Билл Гейтс. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Изменение климата, которое, по мнению Билла Гейтса приведёт к глобальному экологическому кризису, является только частью проблемы, гораздо большую опасность представляют разного рода захоронения, ядовитые вещества которых через грунтовые воды угрожают коллапсом по всему миру, считает член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса. Он спрогнозировал, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.
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"Да, в целом я согласен с тем, что говорит Билл Гейтс в том, что касается экологического кризиса. Таяние льдов и вызванное этим глобальное потепление приводят к тому, что по всем миру, в разных географических точках меняется климат: где-то выпадает большое количество осадков, а где-то наоборот - засуха. В результате гибнет урожай, и это может привести к проблемам с продовольствием", - сказал Усманов РИА Новости.
При этом он отметил, что это лишь часть проблемы.
"Вторая заключается в том, что по всему миру располагается большое количество захоронений: радиоактивных, химических, отходов жизнедеятельности человечества. И если все это будет подтопляться - а это будет происходить - то из грунтовых земель ядовитые вещества попадут в воды — реки, озера, моря. И это будет коллапс по всему миру", - пояснил эколог.
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Об этой проблеме, по мнению Усманова, надо было задуматься как минимум еще 20 лет назад.
"Сейчас, я думаю, надо создать карту проблемных мест по всему миру и указать на ней, где какие могильники располагаются. Кроме того, создать в России международный центр по борьбе с глобальным потеплением. Нашего интеллектуального потенциала, уверен, хватит, чтобы найти пути решения этой глобальной проблемы", - считает эколог.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБилл ГейтсОбщество
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