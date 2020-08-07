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Памфилова заявила о регулярном интернет-мониторинге деятельности ЦИК
ЦИК уже три года заключает контракт на мониторинг негативной информации о деятельности комиссии в интернете и считает это своей прямой обязанностью, заявила... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:25
россия
элла памфилова
цик рф
москва
политика
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353
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россия, элла памфилова, цик рф, москва, политика

Памфилова заявила о регулярном интернет-мониторинге деятельности ЦИК

14:25 07.08.2020
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© Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦентральная избирательная комиссия во время жеребьевки по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. 13 февраля 2018
Центральная избирательная комиссия во время жеребьевки по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. 13 февраля 2018
© Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ЦИК уже три года заключает контракт на мониторинг негативной информации о деятельности комиссии в интернете и считает это своей прямой обязанностью, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее СМИ сообщали, что Центризбирком заключил контракт на мониторинг негативной информации о его деятельности, которая появляется в СМИ и в соцсетях.
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"Вдруг сенсацией оказалось то, что ЦИК решил вести какой-то мониторинг негативной информации. Мы удивились, потому что вообще-то уже три года занимаемся этим. Это наша прямая обязанность", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.
По ее словам, ЦИК - максимально открытая площадка, которая работает с партиями, кандидатами, общественными организациями.
"Мы очень интерактивны. Мы следим за тем, что происходит, и за критическими замечаниями, которые по существу, чтобы мы корректировали свою работу. Нам очень важен этот мониторинг для понимания того, что происходит, где мы недорабатываем, где справедливые замечания, а где идёт целенаправленная, хорошо отрежиссированная ложь. И мы тоже не собираемся молчать", - подчеркнула председатель ЦИК.
Она напомнила, что ЦИК ни разу не позволил себе привлечь какое-либо СМИ к ответственности в суде.
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"Мы никого не привлекаем к ответственности, не требуем судов, но просто так глотать часто несправедливую информацию мы тоже не будем. Этот мониторинг, я удивилась, почему именно сейчас возник интерес к нашему контракту. Третий год заключаем контракт на данные услуги: контракт на оказание услуг по аналитическому мониторингу социальных медиа в сети интернет и информационному взаимодействию с сетевым сообществом", - пояснила она.
Его заключение, по словам Памфиловой, происходит конкурентным способом в соответствии с законом. Сумму контракта, которую указывали в 1,2 миллиона рублей, она назвала "мизерной, незначительной".
"Конечно, мы заинтересованы в продвижении и популяризации информационных поводов ЦИК и расширении охвата целевой аудитории. Это связано с нашей целью и задачей правового просвещения граждан РФ", - заявила Памфилова.
Она добавила, что этот инструментарий используется в ходе избирательных кампаний для предупреждения возможных нарушений и реакции на уже совершенные нарушения.
"Очень много появляется ложной информации. И единственный способ, который приемлем и достоин уважения - отвечать конкретикой и тем, что на самом деле происходит, на тот информационно-справочный поток, который часто дезориентирует людей. Конечно, будем этим пользоваться, дальше будем это делать, даже не сомневайтесь. В суд подавать не будем, но называть вещи своими именами будем", - резюмировала она.
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РоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФМоскваПолитика
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