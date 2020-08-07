Памфилова заявила о регулярном интернет-мониторинге деятельности ЦИК

Центральная избирательная комиссия во время жеребьевки по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. 13 февраля 2018

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ЦИК уже три года заключает контракт на мониторинг негативной информации о деятельности комиссии в интернете и считает это своей прямой обязанностью, заявила председатель ЦИК ЦИК уже три года заключает контракт на мониторинг негативной информации о деятельности комиссии в интернете и считает это своей прямой обязанностью, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

Ранее СМИ сообщали, что Центризбирком заключил контракт на мониторинг негативной информации о его деятельности, которая появляется в СМИ и в соцсетях.

"Вдруг сенсацией оказалось то, что ЦИК решил вести какой-то мониторинг негативной информации. Мы удивились, потому что вообще-то уже три года занимаемся этим. Это наша прямая обязанность", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

По ее словам, ЦИК - максимально открытая площадка, которая работает с партиями, кандидатами, общественными организациями.

"Мы очень интерактивны. Мы следим за тем, что происходит, и за критическими замечаниями, которые по существу, чтобы мы корректировали свою работу. Нам очень важен этот мониторинг для понимания того, что происходит, где мы недорабатываем, где справедливые замечания, а где идёт целенаправленная, хорошо отрежиссированная ложь. И мы тоже не собираемся молчать", - подчеркнула председатель ЦИК.

Она напомнила, что ЦИК ни разу не позволил себе привлечь какое-либо СМИ к ответственности в суде.

"Мы никого не привлекаем к ответственности, не требуем судов, но просто так глотать часто несправедливую информацию мы тоже не будем. Этот мониторинг, я удивилась, почему именно сейчас возник интерес к нашему контракту. Третий год заключаем контракт на данные услуги: контракт на оказание услуг по аналитическому мониторингу социальных медиа в сети интернет и информационному взаимодействию с сетевым сообществом", - пояснила она.

Его заключение, по словам Памфиловой, происходит конкурентным способом в соответствии с законом. Сумму контракта, которую указывали в 1,2 миллиона рублей, она назвала "мизерной, незначительной".

"Конечно, мы заинтересованы в продвижении и популяризации информационных поводов ЦИК и расширении охвата целевой аудитории. Это связано с нашей целью и задачей правового просвещения граждан РФ", - заявила Памфилова.

Она добавила, что этот инструментарий используется в ходе избирательных кампаний для предупреждения возможных нарушений и реакции на уже совершенные нарушения.