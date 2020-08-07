https://ria.ru/20200807/1575491273.html
Лукашенко нашел "кровавый" способ перетянуть на свою сторону оппозицию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, перенесший коронавирусную инфекцию, в шутку предложил переливать свою плазму крови оппозиционерам. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:23
2020-08-07T17:03
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575464562.html
Nina Staroseltseva
Совсем уже "того"...
32
Ярослав Погодин
Так можно и без крови остаться Александр Григорьевич
23
5
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn25.img.ria.ru/images/149264/69/1492646925_0:16:2772:1575_1400x0_80_0_0_f1fcfc52f5f72e7eb91e84704e23e170.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 7 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
, перенесший коронавирусную инфекцию, в шутку предложил переливать свою плазму крови оппозиционерам.
"Поскольку мне пришлось эту беду перенести, я подумал, ты же меня сейчас в этот "золотой фонд" запишешь (доноров. — Прим. ред.), когда сдают кровь, плазму делают, потом лечат людей. <...> Я буду сдавать кровь, ты возьми и введи эту плазму всем оппозиционерам по капле", — сказал Лукашенко во время вручения госнаград медработникам, обращаясь к министру здравоохранения Владимиру Каранику.
Фрагмент беседы приводит телеграм-канал "Пул Первого
".
Лукашенко пошутил, что это "самый простой путь повернуть их в сторону государства, ну и в мою сторону".
"Вот публично говорю: чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся: когда в реанимацию попадаешь, уже не смотришь, какая кровь, лишь бы выжить. <…> Такая шутка — полушутка, полуправда", — добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирусную инфекцию. При этом президент не исключил, что коронавирус ему "подкинули".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.