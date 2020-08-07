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Лукашенко нашел "кровавый" способ перетянуть на свою сторону оппозицию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, перенесший коронавирусную инфекцию, в шутку предложил переливать свою плазму крови оппозиционерам. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:03
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко нашел "кровавый" способ перетянуть на свою сторону оппозицию

14:23 07.08.2020 (обновлено: 17:03 07.08.2020)
10660
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, перенесший коронавирусную инфекцию, в шутку предложил переливать свою плазму крови оппозиционерам.

"Поскольку мне пришлось эту беду перенести, я подумал, ты же меня сейчас в этот "золотой фонд" запишешь (доноров. — Прим. ред.), когда сдают кровь, плазму делают, потом лечат людей. <...> Я буду сдавать кровь, ты возьми и введи эту плазму всем оппозиционерам по капле", — сказал Лукашенко во время вручения госнаград медработникам, обращаясь к министру здравоохранения Владимиру Каранику.

Фрагмент беседы приводит телеграм-канал "Пул Первого".
Лукашенко пошутил, что это "самый простой путь повернуть их в сторону государства, ну и в мою сторону".
"Вот публично говорю: чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся: когда в реанимацию попадаешь, уже не смотришь, какая кровь, лишь бы выжить. <…> Такая шутка — полушутка, полуправда", — добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирусную инфекцию. При этом президент не исключил, что коронавирус ему "подкинули".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Совсем уже "того"...
7 августа, 14:34
Nina Staroseltseva
2060105
Так можно и без крови остаться Александр Григорьевич
7 августа, 14:28
Ярослав Погодин
3200000
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