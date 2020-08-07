Лукашенко нашел "кровавый" способ перетянуть на свою сторону оппозицию

"Поскольку мне пришлось эту беду перенести, я подумал, ты же меня сейчас в этот "золотой фонд" запишешь (доноров. — Прим. ред.), когда сдают кровь, плазму делают, потом лечат людей. <...> Я буду сдавать кровь, ты возьми и введи эту плазму всем оппозиционерам по капле", — сказал Лукашенко во время вручения госнаград медработникам, обращаясь к министру здравоохранения Владимиру Каранику .