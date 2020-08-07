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Глава миссии СНГ ответил критикам досрочного голосования в Белоруссии
Руководитель миссии СНГ на выборах президента Белоруссии Сергей Лебедев, посетив в пятницу участок для голосования №4 в Несвиже, положительно оценил ход... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:02
президентская кампания в белоруссии
сергей лебедев
александр лукашенко
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президентская кампания в белоруссии, сергей лебедев, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Глава миссии СНГ ответил критикам досрочного голосования в Белоруссии

14:23 07.08.2020 (обновлено: 15:02 07.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредвыборные плакаты на улице Минска
Предвыборные плакаты на улице Минска
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Руководитель миссии СНГ на выборах президента Белоруссии Сергей Лебедев, посетив в пятницу участок для голосования №4 в Несвиже, положительно оценил ход досрочного голосования, передают белорусские СМИ.

"Есть немало критиков досрочного голосования, но эта форма используется в очень многих странах Европы, в США. Это очень удобно. Когда спрашиваешь у людей, почему они приходят досрочно, многие отвечают, что в выходные хотели бы уехать к родственникам. Эта форма приемлема и распространена. Наша миссия не видит здесь ничего предосудительного. Белорусские избиратели достаточно активно голосуют досрочно. Если это комфортно, то почему нет", - заявил Лебедев.

По его словам, у миссии сложилось приятное впечатление об организации досрочного голосования. "Традиционно хорошо оформлены участки, созданы все условия, чтобы человек мог спокойно прийти и проголосовать. Организованно прошла регистрация избирателей по местам голосования. Проблем, когда люди не могут найти себя в списках или еще что-то, мы не зафиксировали", - сказал он.
Лебедев отметил также, что "накал политической борьбы в Беларуси значительно выше, чем в ходе предыдущих выборов".
"Мы рассматриваем это как растущую активность избирателя. Есть и ряд других причин: информации много, созданы широкие возможности для изложения своих взглядов и программ. По каналам прошли выступления всех кандидатов в президенты, они имели возможность высказаться и на общественных мероприятиях. Препятствий для агитационной работы и изложения своих программ мы не видим, возможность предоставлена. Судя по сегодняшней картине, право избирателей отдать голос за кандидата, который им предпочтителен, соблюдено и обеспечивается всеми участниками избирательного процесса", - сказал глава миссии.
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Миссия наблюдателей от СНГ и ее штаб начали свою работу на президентских выборах в Беларуси 24 июля. По словам Сергея Лебедева, несмотря на коронавирус и отсутствие традиционного авиа- и транспортного сообщения между государствами, на предложение стать наблюдателями откликнулись граждане восьми стран из 11. Часть из них уже прибыла, всего планируется собрать около 180 человек.
Досрочное голосование на президентских выборах началось 4 августа и будет идти всю неделю, вплоть до основного дня голосования 9 августа. По данным ЦИК, по итогам третьего дня общая явка составила уже 22,47%. Президент Александр Лукашенко заявил, что явка на досрочном голосовании говорит, что белорусы поняли, что могут "потерять" страну и "уцепились" за нее.
В то же время близкая к оппозиции инициатива "Честные люди" по итогам собственных подсчетов заявила, что явка может быть завышена.
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