Франция, Германия и Польша призвали провести честные выборы в Белоруссии

В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги

В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги

"Мы верим в построение более тесных отношений между Беларусью и ее народом и Европейским Союзом на основе уважения общих демократических ценностей, включая гражданские свободы и верховенство закона", - говорится в заявлении.