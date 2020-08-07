Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575491146.html
Франция, Германия и Польша призвали провести честные выборы в Белоруссии
Главы МИД ФРГ, Франции и Польши выразили обеспокоенность недопуском на выборы в Белоруссии наблюдателей из ОБСЕ, об этом говорится в опубликованном в пятницу... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:23
обсе
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
мид германии
бюро по демократическим институтам и правам человека
снг
польша
франция
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455308_0:136:3159:1913_1400x0_80_0_0_7c1d603c634b25f64459fee4f7c873de.jpg
https://ria.ru/20200806/1575449522.html
https://ria.ru/20200806/1575434270.html
https://ria.ru/20200807/1575475973.html
Как мне помнится эти министры уже кому то гарантии давали и документы подписывали
15
3
польша
франция
минск
белоруссия
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455308_0:136:3159:1913_1400x0_80_0_0_7c1d603c634b25f64459fee4f7c873de.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455308_215:0:2946:2048_1400x0_80_0_0_62336e900e2ebef7cc94cccb89f39661.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455308_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_854e2c46de5c90f291eac8775c1954db.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, мид германии, бюро по демократическим институтам и правам человека, снг, польша, франция, минск, белоруссия, европа, в мире

Франция, Германия и Польша призвали провести честные выборы в Белоруссии

14:21 07.08.2020 (обновлено: 14:23 07.08.2020)
1046
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Белоруссии
Предвыборная агитация в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Главы МИД ФРГ, Франции и Польши выразили обеспокоенность недопуском на выборы в Белоруссии наблюдателей из ОБСЕ, об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении.
"Мы, министры иностранных дел Германии, Франции и Польши, с большой озабоченностью отмечаем происходящие в Белоруссии события. В преддверии президентских выборов мы твердо поддерживаем право белорусского народа на осуществление своих основных свобод, включая избирательное право, и поддерживаем независимость и суверенитет Республики Беларусь", - говорится в заявлении, распространенном МИД ФРГ.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
6 августа, 15:09
В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
"Поэтому мы обеспокоены тем, что ни Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), ни Парламентская ассамблея ОБСЕ, ни Парламентская ассамблея Совета Европы не получили возможности наблюдать за выборами. Поэтому мы призываем белорусские власти провести предстоящие президентские выборы свободно и справедливо, в том числе обеспечить независимое наблюдение со стороны местных наблюдателей за выборами. Мы приняли к сведению тревожные сообщения о нарушениях досрочного голосования", - заявили главы внешнеполитических ведомств "Вернадского треугольника" (ФРГ, Франция, Польша).
В заявлении подчеркивается, что Белоруссия остаётся "важным соседом Европейского Союза и активным участником Восточного партнерства". Диалог с Минском назван "сложным, но многообещающим".
Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
6 августа, 10:52
Кандидат в президенты Белоруссии заявил, что его хотели дискредитировать
"Мы верим в построение более тесных отношений между Беларусью и ее народом и Европейским Союзом на основе уважения общих демократических ценностей, включая гражданские свободы и верховенство закона", - говорится в заявлении.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, во вторник началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Избирательная кампания отмечена многочисленными акциями протеста, задержаниями оппонентов Лукашенко.
Как сообщил ранее Центризбирком Белоруссии, для мониторинга выборов аккредитованы 243 международных наблюдателя - представители миссии СНГ и дипломаты. БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за электоральной кампанией в республике отказалось.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Вчера, 09:43
Делегация Совфеда выехала в Минск для наблюдения за выборами в Белоруссии
82141110
Обсудить 3
ОБСЕПрезидентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМИД ГерманииБюро по демократическим институтам и правам человекаСНГПольшаФранцияМинскБелоруссияЕвропаВ мире
Популярные комментарии
Как мне помнится эти министры уже кому то гарантии давали и документы подписывали
7 августа, 14:25
ВВВячеслав Володько
1310001
Рекомендуем
Предвыборные плакаты на улице Минска
Глава миссии СНГ ответил критикам досрочного голосования в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко нашел "кровавый" способ перетянуть на свою сторону оппозицию
Митинг оппозиции в Минске
Российские звезды отказались выступать в Белоруссии накануне выборов
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Кремль заинтересован во внутриполитической стабильности Белоруссии
Путин и Ельцин в день инаугурации Путина
Соратники Ельцина ответили на слова Лукашенко о выборе Путина преемником
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Под Новосибирском мать оставила новорожденного на автобусной остановке
Билл Гейтс
Эколог оценил слова Гейтса о "катастрофе страшнее коронавируса"
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии назвали неприемлемыми угрозы США из-за "Северного потока – 2"
Центральная избирательная комиссия во время жеребьевки по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. 13 февраля 2018
Памфилова заявила о регулярном интернет-мониторинге деятельности ЦИК
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
СК начал проверку из-за задержания 33 россиян в Минске
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов в парке Дружбы народов в Минске
Bloomberg усмотрел в Белоруссии "очередной кошмар Европы"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Познер оценил шансы Лукашенко выиграть выборы
Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
Эксперты назвали главные жизненные ценности россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:27Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
07:27Полиция изучает видео, где рабочие душат медвежонка на Курилах
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
Лента новостейМолния