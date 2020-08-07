Франция, Германия и Польша призвали провести честные выборы в Белоруссии

БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Главы МИД ФРГ, Франции и Польши выразили обеспокоенность недопуском на выборы в Белоруссии наблюдателей из ОБСЕ, об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении.
"Мы, министры иностранных дел Германии, Франции и Польши, с большой озабоченностью отмечаем происходящие в Белоруссии события. В преддверии президентских выборов мы твердо поддерживаем право белорусского народа на осуществление своих основных свобод, включая избирательное право, и поддерживаем независимость и суверенитет Республики Беларусь", - говорится в заявлении, распространенном МИД ФРГ.
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"Поэтому мы обеспокоены тем, что ни Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), ни Парламентская ассамблея ОБСЕ, ни Парламентская ассамблея Совета Европы не получили возможности наблюдать за выборами. Поэтому мы призываем белорусские власти провести предстоящие президентские выборы свободно и справедливо, в том числе обеспечить независимое наблюдение со стороны местных наблюдателей за выборами. Мы приняли к сведению тревожные сообщения о нарушениях досрочного голосования", - заявили главы внешнеполитических ведомств "Вернадского треугольника" (ФРГ, Франция, Польша).
В заявлении подчеркивается, что Белоруссия остаётся "важным соседом Европейского Союза и активным участником Восточного партнерства". Диалог с Минском назван "сложным, но многообещающим".
"Мы верим в построение более тесных отношений между Беларусью и ее народом и Европейским Союзом на основе уважения общих демократических ценностей, включая гражданские свободы и верховенство закона", - говорится в заявлении.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, во вторник началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Избирательная кампания отмечена многочисленными акциями протеста, задержаниями оппонентов Лукашенко.
Как сообщил ранее Центризбирком Белоруссии, для мониторинга выборов аккредитованы 243 международных наблюдателя - представители миссии СНГ и дипломаты. БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за электоральной кампанией в республике отказалось.