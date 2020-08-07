https://ria.ru/20200807/1575491093.html
Под Новосибирском мать оставила новорожденного на автобусной остановке
Жительница одного из сел Болотнинского района Новосибирска оставила на автобусной остановке новорожденного ребенка и может стать фигуранткой уголовного дела,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:19
2020-08-07T14:19
новосибирск
болотнинский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg
https://ria.ru/20200805/1575385828.html
новосибирск
болотнинский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1400x0_80_0_0_5c59cda3ad1c97641a33a04161389bb4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_318:0:1568:1250_1400x0_80_0_0_d92bea2c3980540cdc96851eddb56fc8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, болотнинский район, происшествия