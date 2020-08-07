Под Новосибирском мать оставила новорожденного на автобусной остановке

"В полицию поступило сообщение том, что на остановке в одном из сел Болотнинского района найден новорожденный. Полицейские установили, что ребенка оставила его 30-летняя мать, жительница одного из сел. По данному факту проводится проверка о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)", - сказала собеседница агентства.