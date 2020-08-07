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Под Новосибирском мать оставила новорожденного на автобусной остановке
Жительница одного из сел Болотнинского района Новосибирска оставила на автобусной остановке новорожденного ребенка и может стать фигуранткой уголовного дела,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:19
новосибирск
болотнинский район
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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новосибирск, болотнинский район, происшествия

Под Новосибирском мать оставила новорожденного на автобусной остановке

14:19 07.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 7 авг – РИА Новости. Жительница одного из сел Болотнинского района Новосибирска оставила на автобусной остановке новорожденного ребенка и может стать фигуранткой уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
"В полицию поступило сообщение том, что на остановке в одном из сел Болотнинского района найден новорожденный. Полицейские установили, что ребенка оставила его 30-летняя мать, жительница одного из сел. По данному факту проводится проверка о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)", - сказала собеседница агентства.
По данным главка, состоянию мальчика ничего не угрожает, он находится в медицинском учреждении.
Прокуратура
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