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Исследование: большинство россиян по-прежнему боятся заразиться COVID-19
Большинство россиян по-прежнему боятся заразиться COVID-19, беспокойство вызывают также риск роста цен, недоступности медицины и обесценивания собственных... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:19
здоровье - общество
коронавирус в россии
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
здоровье - общество, коронавирус в россии, россия

Исследование: большинство россиян по-прежнему боятся заразиться COVID-19

14:17 07.08.2020 (обновлено: 14:19 07.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости/Прайм. Большинство россиян по-прежнему боятся заразиться COVID-19, беспокойство вызывают также риск роста цен, недоступности медицины и обесценивания собственных накоплений, показало исследование Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты".
"На сегодняшний день 75% россиян обеспокоены риском роста цен и существенным подорожанием жизни, почти каждый второй обеспокоен риском недоступностью медицины, более трети волнуются обесцениванием собственных накоплений. … И, конечно же, такая особенность кризиса 2020 года, как страх заразиться коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день этим обеспокоены 57% россиян, и эта доля с марта практически не меняется", - рассказала директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова в ходе онлайн-конференции, посвященной презентации доклада "Трансформация настроений россиян на фоне кризиса 2020 года".
Согласно представленным слайдам, выше доля россиян со страхом заразиться COVID-19 в групповой разбивке у имеющих материальное положение выше среднего (65%), студентов (64%), проживающих с престарелыми родственниками и не столкнувшихся с сокращением доходов (по 62%), женщин и россиян в возрасте 55 лет и старше (по 61%). С региональной точки зрения страх заражения присутствует у большинства жителей Москвы (62%), Санкт-Петербурга (61%) и УФО (48%).
В то же время большинство россиян (71%) позитивно оценивают период выхода из режима самоизоляции. Позитивные эмоции россиян связаны, в основном, с возобновлением социальной активности: ожидание встреч с коллегами и друзьями отметили 36%, новые цели или проекты - 30%, эмоциональный подъем - 24%, желание путешествовать по России - 24%, желание начать новую жизнь - 19%, уверенность в себе - 18%.
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"Негативный фон, наоборот, связан с эмоциональной усталостью, неуверенностью в российском государстве и тем самым страхом заразиться коронавирусом", - отметила Накорякова.
"Есть убеждение на сегодняшний день, что негативный фон и волнения выше в регионах и небольших городах. Но наше исследование это не подтверждает, мы, наоборот, видим, что оптимизм в Москве и городах-миллионниках ниже, чем среднем по России. Кроме того, на формирование настроений влияют такие факторы, как тип проживания и тип деятельности, например, негативные эмоции чаще характерны тем, кто проживает один, а также тем, кто получает доход от предпринимательской деятельности", - рассказала эксперт.
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Вчера, 14:11
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