Исследование: большинство россиян по-прежнему боятся заразиться COVID-19

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости/Прайм. Большинство россиян по-прежнему боятся заразиться Большинство россиян по-прежнему боятся заразиться COVID-19 , беспокойство вызывают также риск роста цен, недоступности медицины и обесценивания собственных накоплений, показало исследование Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты".

"На сегодняшний день 75% россиян обеспокоены риском роста цен и существенным подорожанием жизни, почти каждый второй обеспокоен риском недоступностью медицины, более трети волнуются обесцениванием собственных накоплений. … И, конечно же, такая особенность кризиса 2020 года, как страх заразиться коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день этим обеспокоены 57% россиян, и эта доля с марта практически не меняется", - рассказала директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова в ходе онлайн-конференции, посвященной презентации доклада "Трансформация настроений россиян на фоне кризиса 2020 года".

Согласно представленным слайдам, выше доля россиян со страхом заразиться COVID-19 в групповой разбивке у имеющих материальное положение выше среднего (65%), студентов (64%), проживающих с престарелыми родственниками и не столкнувшихся с сокращением доходов (по 62%), женщин и россиян в возрасте 55 лет и старше (по 61%). С региональной точки зрения страх заражения присутствует у большинства жителей Москвы (62%), Санкт-Петербурга (61%) и УФО (48%).

В то же время большинство россиян (71%) позитивно оценивают период выхода из режима самоизоляции. Позитивные эмоции россиян связаны, в основном, с возобновлением социальной активности: ожидание встреч с коллегами и друзьями отметили 36%, новые цели или проекты - 30%, эмоциональный подъем - 24%, желание путешествовать по России - 24%, желание начать новую жизнь - 19%, уверенность в себе - 18%.

"Негативный фон, наоборот, связан с эмоциональной усталостью, неуверенностью в российском государстве и тем самым страхом заразиться коронавирусом", - отметила Накорякова.