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Кремль заинтересован во внутриполитической стабильности Белоруссии
Россия заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении выборов в спокойной обстановке, сообщает пресс-служба Кремля РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:45
президентская кампания в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
политика
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https://ria.ru/20200804/1575322050.html
Вернее спец службы России и Беларусь,оказались не на высоте.Это не на геликах по Москве рассекать.Как все обмельчало.
34
Развели как пацанов наших президентов.
26
8
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156263/72/1562637239_0:219:2862:1829_1400x0_80_0_0_5d33d4e9473aef5d6afe555e1420c53a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская кампания в белоруссии, россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, политика

Кремль заинтересован во внутриполитической стабильности Белоруссии

14:11 07.08.2020 (обновлено: 14:45 07.08.2020)
7628
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении выборов в спокойной обстановке, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на телефонный разговор президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
"Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
4 августа, 08:00
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, во вторник началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
911532224
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Президентская кампания в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Вернее спец службы России и Беларусь,оказались не на высоте.Это не на геликах по Москве рассекать.Как все обмельчало.
7 августа, 14:45
Cт Прапор СССР
12100219
Развели как пацанов наших президентов.
7 августа, 14:36
Cт Прапор СССР
4000319
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