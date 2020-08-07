https://ria.ru/20200807/1575490688.html
Кремль заинтересован во внутриполитической стабильности Белоруссии
Россия заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении выборов в спокойной обстановке, сообщает пресс-служба Кремля РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:11
2020-08-07T14:45
президентская кампания в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
политика
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https://ria.ru/20200804/1575322050.html
Cт Прапор СССР
Вернее спец службы России и Беларусь,оказались не на высоте.Это не на геликах по Москве рассекать.Как все обмельчало.
34
Cт Прапор СССР
Развели как пацанов наших президентов.
26
8
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156263/72/1562637239_0:219:2862:1829_1400x0_80_0_0_5d33d4e9473aef5d6afe555e1420c53a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, политика