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Россиянам помогут узнать о своих возможностях в рамках нацпроектов
Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина сообщила, что сейчас ведется разработка платформы, с помощью которой каждый россиянин сможет... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:11
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
общество

Россиянам помогут узнать о своих возможностях в рамках нацпроектов

14:11 07.08.2020
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© Фото : Pixabay / StartupStockPhotosМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером
© Фото : Pixabay / StartupStockPhotos
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина сообщила, что сейчас ведется разработка платформы, с помощью которой каждый россиянин сможет понять, какими возможностями того или иного национального проекта он может воспользоваться.
Малявина отметила, что национальные проекты должны быть понятными для людей и восприниматься, в первую очередь, через возможности, которыми люди могут воспользоваться в каждом из нацпроектов.
"И мы сейчас делаем как раз такую работу... мы и технически, и информационно сейчас представим тоже продукт, где человек сможет выбрать возможности для себя конкретно в каждом национальном проекте", - сказала Малявина на пресс-конференции, посвященной презентации доклада "Трансформация настроений россиян на фоне кризиса 2020 года".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время встречи
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