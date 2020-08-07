Россиянам помогут узнать о своих возможностях в рамках нацпроектов

Малявина отметила, что национальные проекты должны быть понятными для людей и восприниматься, в первую очередь, через возможности, которыми люди могут воспользоваться в каждом из нацпроектов.

"И мы сейчас делаем как раз такую работу... мы и технически, и информационно сейчас представим тоже продукт, где человек сможет выбрать возможности для себя конкретно в каждом национальном проекте", - сказала Малявина на пресс-конференции, посвященной презентации доклада "Трансформация настроений россиян на фоне кризиса 2020 года".