https://ria.ru/20200807/1575490650.html
Россиянам помогут узнать о своих возможностях в рамках нацпроектов
Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина сообщила, что сейчас ведется разработка платформы, с помощью которой каждый россиянин сможет... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:11
2020-08-07T14:11
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156276/50/1562765039_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_25f3bbb0c52d18a3992b8384e5dd871a.jpg
https://ria.ru/20200729/1575103404.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156276/50/1562765039_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_25f3bbb0c52d18a3992b8384e5dd871a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156276/50/1562765039_107:0:1814:1280_1400x0_80_0_0_fde9625bc3d75b09277d39b1b5dbbf50.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156276/50/1562765039_320:0:1600:1280_1400x0_80_0_0_1efc1d4207fcbec36dacca681ab10d90.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина сообщила, что сейчас ведется разработка платформы, с помощью которой каждый россиянин сможет понять, какими возможностями того или иного национального проекта он может воспользоваться.
Малявина отметила, что национальные проекты должны быть понятными для людей и восприниматься, в первую очередь, через возможности, которыми люди могут воспользоваться в каждом из нацпроектов.
"И мы сейчас делаем как раз такую работу... мы и технически, и информационно сейчас представим тоже продукт, где человек сможет выбрать возможности для себя конкретно в каждом национальном проекте", - сказала Малявина на пресс-конференции, посвященной презентации доклада "Трансформация настроений россиян на фоне кризиса 2020 года".