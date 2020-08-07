Власти Москвы рассказали, кто первым пройдет вакцинацию от COVID

"Департамент здравоохранения Москвы совместно с Министерством здравоохранения России после официальной регистрации проведет пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса. Участие в программе вакцинации будет предложено некоторым категориям граждан в первую очередь — медицинским работникам, учителям, тем, кто регулярно контактирует с населением", - сообщили в департаменте.