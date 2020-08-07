Власти Москвы рассказали, кто первым пройдет вакцинацию от COVID

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Медицинским работникам и учителям первым предложат пройти вакцинацию от COVID-19 после официальной регистрации вакцины, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы.
"Департамент здравоохранения Москвы совместно с Министерством здравоохранения России после официальной регистрации проведет пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса. Участие в программе вакцинации будет предложено некоторым категориям граждан в первую очередь — медицинским работникам, учителям, тем, кто регулярно контактирует с населением", - сообщили в департаменте.
Также в ведомстве подчеркнули, что это будет абсолютно добровольно и каждый самостоятельно принимает решение об участии в программе.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. В ходе исследования, в котором приняли участие 38 добровольцев, была подтверждена безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая – 20 июля.
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