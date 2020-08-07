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Синоптики рассказали о погоде в Москве в августе
Август в Москве обещает быть без аномалий температуры или осадков, основные дожди ожидаются во второй половине месяца, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:59
татьяна позднякова
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РИА Новости
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татьяна позднякова, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в августе

13:59 07.08.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДвойная радуга над Москвой
Двойная радуга над Москвой
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Август в Москве обещает быть без аномалий температуры или осадков, основные дожди ожидаются во второй половине месяца, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Месяц рекордным не будет ни по осадкам, ни по аномалиям температуры, он будет довольно ровным. У нас, конечно, температура будет постепенно понижаться, но это естественно для августа, потому что за месяц с первого до последнего дня у нас норма понижается на пять градусов. Но понижение все равно не будет происходить резко, будут волны то теплой, то холодной погоды", - сказала Позднякова.
Она добавила, что осадки будут также в пределах нормы, которая для августа в Москве составляет 77 миллиметров.
"Скорее всего, осадки будут во второй половине августа, в первой половине месяца дожди если и будут, то небольшие. У нас конец августа - это уже почти осень, поэтому ничего удивительного. Особо солнечной погоды ждать не приходится", - сказала Позднякова.
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По ее словам, в настоящий момент идет период более теплой погоды, а на следующей неделе ожидается период прохладной погоды.
"Но потом тепло еще вернется, температура будет около нормы и в отдельные дни даже выше климатической нормы. Аномалии температуры внутри месяца не будут превышать плюс-минус три градуса, то есть не будет резких обвалов холода или резких всплесков тепла", - пояснила синоптик.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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