Синоптики рассказали о погоде в Москве в августе

"Месяц рекордным не будет ни по осадкам, ни по аномалиям температуры, он будет довольно ровным. У нас, конечно, температура будет постепенно понижаться, но это естественно для августа, потому что за месяц с первого до последнего дня у нас норма понижается на пять градусов. Но понижение все равно не будет происходить резко, будут волны то теплой, то холодной погоды", - сказала Позднякова.