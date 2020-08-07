https://ria.ru/20200807/1575489872.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в августе
Август в Москве обещает быть без аномалий температуры или осадков, основные дожди ожидаются во второй половине месяца, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:59
2020-08-07T13:59
татьяна позднякова
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, москва, общество
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Август в Москве
обещает быть без аномалий температуры или осадков, основные дожди ожидаются во второй половине месяца, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Месяц рекордным не будет ни по осадкам, ни по аномалиям температуры, он будет довольно ровным. У нас, конечно, температура будет постепенно понижаться, но это естественно для августа, потому что за месяц с первого до последнего дня у нас норма понижается на пять градусов. Но понижение все равно не будет происходить резко, будут волны то теплой, то холодной погоды", - сказала Позднякова.
Она добавила, что осадки будут также в пределах нормы, которая для августа в Москве составляет 77 миллиметров.
"Скорее всего, осадки будут во второй половине августа, в первой половине месяца дожди если и будут, то небольшие. У нас конец августа - это уже почти осень, поэтому ничего удивительного. Особо солнечной погоды ждать не приходится", - сказала Позднякова.
По ее словам, в настоящий момент идет период более теплой погоды, а на следующей неделе ожидается период прохладной погоды.
"Но потом тепло еще вернется, температура будет около нормы и в отдельные дни даже выше климатической нормы. Аномалии температуры внутри месяца не будут превышать плюс-минус три градуса, то есть не будет резких обвалов холода или резких всплесков тепла", - пояснила синоптик.