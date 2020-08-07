Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе

"Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран". Пресс-служба президента России

Москва заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии и проведении президентских выборов в спокойной обстановке, добавили в Кремле.

В свою очередь, в пресс-службе белорусского лидера подчеркнули, что глава государства стремится "самым серьезным образом разобраться" в ситуации.

"Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", — заключили в Минске.

Задержание граждан России в Белоруссии

Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. По этому делу также проходят местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья жена Светлана баллотируется на пост президента.

В российском МИД заявили, что группа со всеми необходимыми документами следовала в Стамбул транзитом через Минск, логистику обеспечивала белорусская компания.