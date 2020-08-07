https://ria.ru/20200807/1575489779.html
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с задержанием в республике 33 граждан России, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:57
2020-08-07T15:12
задержание россиян под минском
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575462555.html
https://ria.ru/20200807/1575484962.html
Татьяна Фокина
Не верю в Лукашенко! Он как мы видим слабый Президент не смог среагировать на все произошедшее!
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин
обсудил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
ситуацию с задержанием в республике 33 граждан России, сообщила пресс-служба Кремля.
"Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран".
Пресс-служба президента России
Москва
заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии и проведении президентских выборов в спокойной обстановке, добавили в Кремле.
В свою очередь, в пресс-службе белорусского лидера
подчеркнули, что глава государства стремится "самым серьезным образом разобраться" в ситуации.
"Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", — заключили в Минске.
Задержание граждан России в Белоруссии
Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. По этому делу также проходят местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья жена Светлана баллотируется на пост президента.
В российском МИД заявили, что группа со всеми необходимыми документами следовала в Стамбул транзитом через Минск, логистику обеспечивала белорусская компания.
Трактовку ситуации белорусской стороной дипломаты назвали "одиозной" и не выдерживающей никакой критики.