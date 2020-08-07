Эксперты назвали главные жизненные ценности россиян

Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Большинство россиян среди важных для них ценностей назвали самоуважение, свободу и диалог, для них также значимы вопросы Большинство россиян среди важных для них ценностей назвали самоуважение, свободу и диалог, для них также значимы вопросы экологии и сокращение дистанции с властью, говорится в докладе "Трансформация настроений россиян на фоне кризиса 2020 года", подготовленном Центром стратегических разработок (ЦСР) и АНО "Национальные приоритеты".

Директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова отметила, что на текущие настроения россиян и восприятие будущего влияют не только сложившиеся внешние условия и произошедшие события, но и определенные социально-демографические факторы, устои и ментальность людей.

"Действительно, ценности формируют культуру и базу, которая влияет на реакцию людей и на те события, которые происходят, и на их действия. Если посмотреть, как же человек сам оценивает собственную жизнь именно уже на фоне кризиса, то есть топ-12 ценностей, которые, по мнению россиян, характерны их жизни. Лидерами в этом рейтинге являются самоуважение, свобода, диалог, эмпатия и сотрудничество. Эти ценности присущи более 85% россиян", - рассказала Накорякова на пресс-конференции, посвященной презентации доклада.

Она добавила, что такие ценности, как патриотизм, социальная мобильность, инновационность и контроль стали пограничными - почти для каждого третьего россиянина они не близки.

"Ценности, которые на сегодняшний день наименее присущи жизни россиян - это индивидуализм, конкуренция, сильная вертикаль власти. Эти категории реже всего выбирались, когда респонденты описывали свое поведение и свою жизнь", - отметила Накорякова.

Она подчеркнула, что вышеперечисленные ценности правильнее анализировать не точечно, а в группах, где более понятны культурные особенности.

"Мы можем видеть, что восприятие россиян собственной жизни концентрируется сегодня в топ-6 ценностных группах - это коллективизм, идентичность, безопасность, экология, устойчивое развитие и низкая дистанция власти... Экология и устойчивое развитие - это те ценности, которые являются новинкой 2020 года. Еще два года назад через эти ценности россияне не описывали собственную жизнь", - сказала Накорякова.