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Эксперты назвали главные жизненные ценности россиян
Большинство россиян среди важных для них ценностей назвали самоуважение, свободу и диалог, для них также значимы вопросы экологии и сокращение дистанции с... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:03
россия
москва
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, москва, общество

Эксперты назвали главные жизненные ценности россиян

14:00 07.08.2020 (обновлено: 14:03 07.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Большинство россиян среди важных для них ценностей назвали самоуважение, свободу и диалог, для них также значимы вопросы экологии и сокращение дистанции с властью, говорится в докладе "Трансформация настроений россиян на фоне кризиса 2020 года", подготовленном Центром стратегических разработок (ЦСР) и АНО "Национальные приоритеты".
Директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова отметила, что на текущие настроения россиян и восприятие будущего влияют не только сложившиеся внешние условия и произошедшие события, но и определенные социально-демографические факторы, устои и ментальность людей.
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"Действительно, ценности формируют культуру и базу, которая влияет на реакцию людей и на те события, которые происходят, и на их действия. Если посмотреть, как же человек сам оценивает собственную жизнь именно уже на фоне кризиса, то есть топ-12 ценностей, которые, по мнению россиян, характерны их жизни. Лидерами в этом рейтинге являются самоуважение, свобода, диалог, эмпатия и сотрудничество. Эти ценности присущи более 85% россиян", - рассказала Накорякова на пресс-конференции, посвященной презентации доклада.
Она добавила, что такие ценности, как патриотизм, социальная мобильность, инновационность и контроль стали пограничными - почти для каждого третьего россиянина они не близки.
"Ценности, которые на сегодняшний день наименее присущи жизни россиян - это индивидуализм, конкуренция, сильная вертикаль власти. Эти категории реже всего выбирались, когда респонденты описывали свое поведение и свою жизнь", - отметила Накорякова.
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Она подчеркнула, что вышеперечисленные ценности правильнее анализировать не точечно, а в группах, где более понятны культурные особенности.
"Мы можем видеть, что восприятие россиян собственной жизни концентрируется сегодня в топ-6 ценностных группах - это коллективизм, идентичность, безопасность, экология, устойчивое развитие и низкая дистанция власти... Экология и устойчивое развитие - это те ценности, которые являются новинкой 2020 года. Еще два года назад через эти ценности россияне не описывали собственную жизнь", - сказала Накорякова.
Она уточнила, что, по мнению большинства россиян, в их жизни присутствует экологичное поведение, ответственное потребление.
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