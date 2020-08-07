https://ria.ru/20200807/1575489260.html
Губернатор Забайкалья обсудил вопрос аварийного жилья с главой Минстроя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратился к главе Минстроя Владимиру Якушеву с просьбой оказать содействие в выделении дополнительных средств... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:49
2020-08-07T13:49
забайкальский край
александр осипов
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александр осипов
ЧИТА, 7 авг - РИА Новости
. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
обратился к главе Минстроя Владимиру Якушеву с просьбой оказать содействие в выделении дополнительных средств для решения проблемы расселения аварийного жилья в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Аварийный фонд Забайкалья составляет почти 900 тысяч квадратных метров, из которых 806 было "скрытого". Отмечу, что из-за этого в нацпроект попало только 56 тысяч квадратных метров, при том, что по факту до 1 января 2017 года было 86 тысяч квадратных метров аварийного жилья", - сказал Осипов.
Он добавил, что в 2019 году в регионе проводилась работа по завершению программы расселения 2013-2017 годов, которая ранее была не выполнена.
"В последующие годы необходимо закрывать еще по 6 тысяч квадратных метров. Просим оказать содействие в выделении дополнительных средств на этот национальный проект для решения проблем по аварийному жилью", - сказал Осипов.
Как отметили в пресс-службе, глава Минстроя обещал рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования.