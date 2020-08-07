В США за сутки выявили более 59 тысяч случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Более 59 тысяч новых случаев заражения Более 59 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США , 1 250 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие сутки в Соединенных Штатах зарегистрировано 59 692 новых случая заражения коронавирусом.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 883 657 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 160 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,5 миллиона заразившихся.

Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 19 миллионов заразившихся и более 715 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 11 миллионов.