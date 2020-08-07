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Распространение нового коронавируса
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В США за сутки выявили более 59 тысяч случаев заражения коронавирусом
Более 59 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, 1 250 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки выявили более 59 тысяч случаев заражения коронавирусом

13:48 07.08.2020 (обновлено: 13:49 07.08.2020)
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CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Более 59 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, 1 250 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие сутки в Соединенных Штатах зарегистрировано 59 692 новых случая заражения коронавирусом.
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Самые популярные мифы о новом коронавирусе
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 883 657 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 160 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,5 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 19 миллионов заразившихся и более 715 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 11 миллионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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