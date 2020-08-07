Президент Ливана перечислил три версии взрыва в Бейруте

"Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты, бомбы или при другой деятельности", — цитирует главу государства ливанский телеканал MTV.

Власти хотят разобраться, было ли организовано "внешнее нападение, либо в порту случился пожар.

Аун отметил, что попросил у президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Бейрут спутниковые снимки момента взрыва в порту. Если Париж не сможет их предоставить, Ливан обратится к другим странам.

Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, сотни автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла.

По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.