Президент Ливана перечислил три версии взрыва в Бейруте

ДОХА, 7 авг — РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун не исключил причастности внешних сил к взрыву в Бейруте.
"Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты, бомбы или при другой деятельности", — цитирует главу государства ливанский телеканал MTV.
Власти хотят разобраться, было ли организовано "внешнее нападение, либо в порту случился пожар.
Аун отметил, что попросил у президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Бейрут спутниковые снимки момента взрыва в порту. Если Париж не сможет их предоставить, Ливан обратится к другим странам.
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Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, сотни автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла.
По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.
По последним данным, при взрыве погибли 154 человека, около пяти тысяч получили ранения. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.