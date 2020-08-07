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Президент Ливана перечислил три версии взрыва в Бейруте
Президент Ливана Мишель Аун не исключил причастности внешних сил к взрыву в Бейруте. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:48
мишель аун
эммануэль макрон
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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Судно было молдавское, владелец - житель и налоговый резидент Кипра, экипаж украинский, селитра из Грузии, предназначалась Мозамбику, арестовали судно ливанские портовые власти, опасный груз хранился на ливанском складе и подпалили его, видимо, арабские сварщики. Но след всё равно будут искать русский
102
Теперь будет натягивать теории заговора. Просто раздолбайство признать не захочет. Что случилось - то случилось. Остается зарабатывать очки.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575388254_0:40:3072:1768_1400x0_80_0_0_a7d3dacaab328faaeee5f0e83fcd2382.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мишель аун, эммануэль макрон, взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Президент Ливана перечислил три версии взрыва в Бейруте

13:47 07.08.2020 (обновлено: 16:48 07.08.2020)
38828
© AP Photo / Hussein MallaПоследствия взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия взрыва в Бейруте
ДОХА, 7 авг — РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун не исключил причастности внешних сил к взрыву в Бейруте.

"Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты, бомбы или при другой деятельности", — цитирует главу государства ливанский телеканал MTV.

Власти хотят разобраться, было ли организовано "внешнее нападение, либо в порту случился пожар.
Аун отметил, что попросил у президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Бейрут спутниковые снимки момента взрыва в порту. Если Париж не сможет их предоставить, Ливан обратится к другим странам.
Разрушенный порт города Бейрут
6 августа, 15:38
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Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, сотни автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла.
По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.
По последним данным, при взрыве погибли 154 человека, около пяти тысяч получили ранения. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.
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Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
3310185714102
Обсудить 31
Мишель АунЭммануэль МакронВзрыв в БейрутеБейрутЛиванВ мире
Популярные комментарии
Судно было молдавское, владелец - житель и налоговый резидент Кипра, экипаж украинский, селитра из Грузии, предназначалась Мозамбику, арестовали судно ливанские портовые власти, опасный груз хранился на ливанском складе и подпалили его, видимо, арабские сварщики. Но след всё равно будут искать русский
7 августа, 15:23
vvitusbering2000
82111008
Теперь будет натягивать теории заговора. Просто раздолбайство признать не захочет. Что случилось - то случилось. Остается зарабатывать очки.
7 августа, 14:04
ТХТолькоЗа Хорошее
74110111
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