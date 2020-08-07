Британские ВВС сопроводили российский корабль в Северном море

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon британских Военно-воздушных сил в рамках своей первой миссии сопроводил российский корабль "Василий Быков" во время его прохода через Северное море, сообщили в ВВС.
Как отметили в ВВС, P-8A Poseidon "продемонстрировал скорость и готовность".
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Он сопровождал российский корабль вместе с истребителями Typhoon и самолетом-заправщиком VIP Voyager.
"Василий Быков" предназначен для охраны территориальных вод и особой экономической зоны, решения задач эскортной и антипиратской деятельности, а также проведения спасательных операций. Корабль построили на ОАО "Зеленодольский завод им. А. М. Горького" и спустили на воду в 2017-м.
Он способен развивать скорость 30 узлов и имеет водоизмещение около 1700 тонн, численность экипажа — порядка 80 человек. Дальность плавания "Василия Быкова" — 6000 морских миль.
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