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Британские ВВС сопроводили российский корабль в Северном море
Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon британских Военно-воздушных сил в рамках своей первой миссии сопроводил российский корабль "Василий Быков" во... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:39
boeing p-8a poseidon
северное море
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
boeing p-8a poseidon, северное море, в мире

Британские ВВС сопроводили российский корабль в Северном море

13:41 07.08.2020 (обновлено: 14:39 07.08.2020)
2690
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатрульный корабль "Василий Быков"
Патрульный корабль Василий Быков
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Патрульный корабль "Василий Быков". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon британских Военно-воздушных сил в рамках своей первой миссии сопроводил российский корабль "Василий Быков" во время его прохода через Северное море, сообщили в ВВС.
Как отметили в ВВС, P-8A Poseidon "продемонстрировал скорость и готовность".
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве
22 июля, 16:01
Российские силы ПВО сопроводили самолеты-разведчики НАТО
Он сопровождал российский корабль вместе с истребителями Typhoon и самолетом-заправщиком VIP Voyager.
"Василий Быков" предназначен для охраны территориальных вод и особой экономической зоны, решения задач эскортной и антипиратской деятельности, а также проведения спасательных операций. Корабль построили на ОАО "Зеленодольский завод им. А. М. Горького" и спустили на воду в 2017-м.
Он способен развивать скорость 30 узлов и имеет водоизмещение около 1700 тонн, численность экипажа — порядка 80 человек. Дальность плавания "Василия Быкова" — 6000 морских миль.
Кадры перехвата российскими Су-27 американских самолетов-разведчиков
5 августа, 19:52
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