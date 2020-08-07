Британские ВВС сопроводили российский корабль в Северном море

"Василий Быков" предназначен для охраны территориальных вод и особой экономической зоны, решения задач эскортной и антипиратской деятельности, а также проведения спасательных операций. Корабль построили на ОАО "Зеленодольский завод им. А. М. Горького" и спустили на воду в 2017-м.