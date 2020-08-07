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Распространение нового коронавируса
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В Центре Гамалеи сравнили вакцину от коронавируса, гриппа и кори
Нужно ли будет каждый год менять антигенный состав вакцины от коронавируса или будет достаточно одной вакцины, станет известно лишь по прошествии 1,5-2 лет,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:00
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Центре Гамалеи сравнили вакцину от коронавируса, гриппа и кори

13:34 07.08.2020 (обновлено: 15:00 07.08.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Нужно ли будет каждый год менять антигенный состав вакцины от коронавируса или будет достаточно одной вакцины, станет известно лишь по прошествии 1,5-2 лет, считает директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он пояснил, что, возможно, все "пойдет как в случае с вирусом гриппа, когда придется 2-3 года и, не дай бог, каждый год менять антигенный состав вакцины", или как в случае с РНК-содержащим вирусом – вирусом кори, "когда раз и навсегда есть одна вакцина".
"И он (вирус кори – ред.) никогда не менялся, по всей видимости. Да и там, естественно, будет вакцина одна и та же. Хотелось бы, чтобы эволюция пошла таким образом. Но, к сожалению, она будет действовать по своим законам, которые нам еще с вами неизвестны, и мы только увидим результат того, что произойдет. Я думаю, что мы это увидим в течение ближайших 1,5-2 лет", - сказал Гинцбург в интервью телеканалу "Россия 24".
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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