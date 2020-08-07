В Центре Гамалеи сравнили вакцину от коронавируса, гриппа и кори

"И он (вирус кори – ред.) никогда не менялся, по всей видимости. Да и там, естественно, будет вакцина одна и та же. Хотелось бы, чтобы эволюция пошла таким образом. Но, к сожалению, она будет действовать по своим законам, которые нам еще с вами неизвестны, и мы только увидим результат того, что произойдет. Я думаю, что мы это увидим в течение ближайших 1,5-2 лет", - сказал Гинцбург в интервью телеканалу "Россия 24".