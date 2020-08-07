В Центре Гамалеи сравнили вакцину от коронавируса, гриппа и кори

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Нужно ли будет каждый год менять антигенный состав вакцины от коронавируса или будет достаточно одной вакцины, станет известно лишь по прошествии 1,5-2 лет, считает директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он пояснил, что, возможно, все "пойдет как в случае с вирусом гриппа, когда придется 2-3 года и, не дай бог, каждый год менять антигенный состав вакцины", или как в случае с РНК-содержащим вирусом – вирусом кори, "когда раз и навсегда есть одна вакцина".
"И он (вирус кори – ред.) никогда не менялся, по всей видимости. Да и там, естественно, будет вакцина одна и та же. Хотелось бы, чтобы эволюция пошла таким образом. Но, к сожалению, она будет действовать по своим законам, которые нам еще с вами неизвестны, и мы только увидим результат того, что произойдет. Я думаю, что мы это увидим в течение ближайших 1,5-2 лет", - сказал Гинцбург в интервью телеканалу "Россия 24".
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