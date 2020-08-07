https://ria.ru/20200807/1575488492.html
Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток
Вино содержит антиоксидант ресвератрол, способный облегчить течение течение COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на исследование. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:27
2020-08-07T13:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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7
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Вино содержит антиоксидант ресвератрол, способный облегчить течение течение COVID-19, пишут "Известия"
со ссылкой на исследование.
Отмечается, что коронавирус работу нарушает работу белка ACE2, который присутствует в тканях легких, сердца, почек, мозга и необходим для жизнедеятельности. Ресвератрол повышает концентрацию ACE2 и тем самым снижает тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), сопровождающего COVID-19.
Кроме того, антиоксидант может подавлять клетки иммунной системы за счет сокращения количества цитокинов. Поскольку ОРДС вызван в том числе чрезмерным иммунным ответом, ресвератрол может оказывать дополнительное положительное влияние при этом осложнении.
Как указывает издание, ресвератрол содержится не только в вине, но также в винограде, бруснике, арахисе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.