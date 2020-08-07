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https://ria.ru/20200807/1575488492.html
Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток
Вино содержит антиоксидант ресвератрол, способный облегчить течение течение COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на исследование. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, здоровье - общество

Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток

13:27 07.08.2020
17250
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вино содержит антиоксидант ресвератрол, способный облегчить течение течение COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Отмечается, что коронавирус работу нарушает работу белка ACE2, который присутствует в тканях легких, сердца, почек, мозга и необходим для жизнедеятельности. Ресвератрол повышает концентрацию ACE2 и тем самым снижает тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), сопровождающего COVID-19.
Кроме того, антиоксидант может подавлять клетки иммунной системы за счет сокращения количества цитокинов.  Поскольку ОРДС вызван в том числе чрезмерным иммунным ответом,  ресвератрол может оказывать дополнительное положительное влияние при этом осложнении.
Как указывает издание, ресвератрол содержится не только в вине, но также в винограде, бруснике, арахисе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медики филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
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