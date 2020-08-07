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Назван принцип действия российской вакцины от коронавируса
Частицы коронавируса в вакцине против COVID-19 не могут навредить организму, заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:09
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
александр гинцбург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество

Назван принцип действия российской вакцины от коронавируса

13:22 07.08.2020 (обновлено: 14:09 07.08.2020)
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины против коронавируса
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины против коронавируса
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины против коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Частицы коронавируса в вакцине против COVID-19 не могут навредить организму, заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ученый пояснил, что в препарате использованы неживые частицы, созданные на базе аденовируса.
"Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобных. Эти частицы размножаться не могут", — сказал он в эфире канала "Россия 24".
Поэтому для опасений, что вакцина может навредить здоровью, предпосылок нет, заключил Гинцбург.
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По его словам, частицы коронавируса максимум могут вызвать дискомфорт, поскольку при введении чужеродного антигена у вакцинируемого начинает мощно работать иммунная система. У некоторых людей в таких обстоятельствах естественным образом повышается температура.
Во время клинических испытаний препарата температура у добровольцев поднималась до 37, иногда до 38 градусов, но эта проблема "снимается таблеткой парацетамола", отметил Гинцбург.
Тестирование вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, началось в Сеченовском университете 18 июня.
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В ходе исследования на 38 участниках подтвердилась безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции.
Директор центра Александр Гинцбург ранее обращал внимание, что вакцина против коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям, имеющим хронические заболевания, необходимо проконсультироваться со специалистами.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, власти планируют начать вакцинацию населения в октябре. Первыми препарат получат медики и пожилые жители страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
Популярные комментарии
Хорошо.
7 августа, 13:36
Егор Панкратов
49010125
скорее бы
7 августа, 14:02
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