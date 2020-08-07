Назван принцип действия российской вакцины от коронавируса

Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины против коронавируса. Архивное фото

Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины против коронавируса

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Частицы коронавируса в вакцине против COVID-19 не могут навредить организму, заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Частицы коронавируса в вакцине против COVID-19 не могут навредить организму, заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург

Ученый пояснил, что в препарате использованы неживые частицы, созданные на базе аденовируса.

"Россия 24". "Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобных. Эти частицы размножаться не могут", — сказал он в эфире канала

Поэтому для опасений, что вакцина может навредить здоровью, предпосылок нет, заключил Гинцбург.

По его словам, частицы коронавируса максимум могут вызвать дискомфорт, поскольку при введении чужеродного антигена у вакцинируемого начинает мощно работать иммунная система. У некоторых людей в таких обстоятельствах естественным образом повышается температура.

Во время клинических испытаний препарата температура у добровольцев поднималась до 37, иногда до 38 градусов, но эта проблема "снимается таблеткой парацетамола", отметил Гинцбург.

Тестирование вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, началось в Сеченовском университете 18 июня.

В ходе исследования на 38 участниках подтвердилась безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции.

Директор центра Александр Гинцбург ранее обращал внимание, что вакцина против коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям, имеющим хронические заболевания, необходимо проконсультироваться со специалистами.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, власти планируют начать вакцинацию населения в октябре. Первыми препарат получат медики и пожилые жители страны.