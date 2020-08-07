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В Египте туристам запретили выезжать за пределы курортов
Власти Египта запретили туристам перемещаться по стране ради сохранения стабильной ситуации в связи с эпидемией коронавируса, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:49
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Египте туристам запретили выезжать за пределы курортов

14:45 07.08.2020 (обновлено: 14:49 07.08.2020)
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкГруппа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Власти Египта запретили туристам перемещаться по стране ради сохранения стабильной ситуации в связи с эпидемией коронавируса, сообщает АТОР.
С 1 июля Египет возобновил въездной туризм в провинции с наименьшим количеством заболевших новым вирусом. Это курорты Южного Синая (Шарм-эш-Шейх, Дахаб и прочие), западного побережья Красного моря (Хургада, Марса Алам) и Марса Матрух на Средиземном море.
Число случаев заражения коронавирусом в стране уменьшается. Так, 5 августа Минздрав сообщил о 123 новых заболевших. Для сравнения, в июне, на пике эпидемии, фиксировалось максимально около 1200-1400 человек в сутки.
Тем не менее, несмотря на положительную статистику, египетские власти приняли решение запретить перемещение иностранных туристов по стране. На какой срок вводятся эти ограничения — неизвестно.
Федерация туристических палат Египта разослала предупреждение туристическим компаниям и отелям о запрете экскурсий и других поездок по суше, морю или воздуху за пределы курортных провинций.
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