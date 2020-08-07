Адвокат заявил, что Ефремов плохо спит по ночам

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Актер Актер Михаил Ефремов , обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, плохо спит по ночам, сообщил журналистам его адвокат Эльман Пашаев

"Он по ночам плохо спит. Сейчас лег спать. Хотя бы чуть-чуть", - сказал Пашаев.

На вопрос, как Ефремов оценивает судебный процесс, Пашаев ответил, что он и его подзащитный не дают оценок.

На этой неделе прошли три заседания суда, рассматривающего дело по существу, следующее намечено на 11 августа.