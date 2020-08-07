https://ria.ru/20200807/1575487802.html
Адвокат заявил, что Ефремов плохо спит по ночам
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, плохо спит по ночам, сообщил журналистам его адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:16
2020-08-07T13:16
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575487468.html
Себекхотеп III
Угу, и кушать плохо стал, совсем исхудал горемычный. Да, такого адвоката, и уже прокурора не надо. Он уже наговорил столько, что те, кто хоть как-то пытался его оправдать, сами начинают в сторону Ефремова зубами скрипеть.
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Семен Семеныч
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, плохо спит по ночам, сообщил журналистам его адвокат Эльман Пашаев
.
"Он по ночам плохо спит. Сейчас лег спать. Хотя бы чуть-чуть", - сказал Пашаев.
На вопрос, как Ефремов оценивает судебный процесс, Пашаев ответил, что он и его подзащитный не дают оценок.
На этой неделе прошли три заседания суда, рассматривающего дело по существу, следующее намечено на 11 августа.
По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.