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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 55 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 55,44 копейки - до 87,1722 рубля, курс доллара увеличился на 59,79... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:16
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575101569_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1e4ff4f34ac9039c1d96dd2ed1866245.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 55 копеек

13:16 07.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 55,44 копейки - до 87,1722 рубля, курс доллара увеличился на 59,79 копейки - до 73,6376 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 57,84 копейки, составив 79,7282 рубля.
Американские доллары
4 августа, 16:46Акценты
Закат доллара? Американской валюте опять пророчат полный крахМировые СМИ и экспертное сообщество обращают внимание на заметное ослабление доллара по отношению к евро. Тому масса причин: от экономического спада и торговой войны США с Китаем до печатания новых денег. Однако смерть или тяжелую болезнь доллару предсказывают десятилетиями.
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Динамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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