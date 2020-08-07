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В Москве расширили действие программы "13 субсидий"
Власти Москвы расширили действие программы "13 субсидий" на отрасли образования, культуры и спорта, в которых работает 28 тысяч субъектов малого и среднего... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:15
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коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, экономика

В Москве расширили действие программы "13 субсидий"

13:15 07.08.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовЖивописный мост через Москву-реку.
Живописный мост через Москву-реку.
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Власти Москвы расширили действие программы "13 субсидий" на отрасли образования, культуры и спорта, в которых работает 28 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, заявил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге в пятницу.
Мэр отметил, что программа "13 субсидий", запущенная в разгар пандемии, позволяет бизнесу компенсировать затраты на приобретение оборудования, инжиниринг, реализацию инновационного проекта, экспорт продукции за рубеж, участие в выставках и продвижение своей продукции через онлайн-площадки.
"Мы приняли решение о расширении программы "13 субсидий". Претендовать на их получение теперь сможет бизнес, действующий в сфере образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, а также художественные галереи и арт-аукционы. В этих отраслях в Москве работает порядка 28 тысяч субъектов МСП", - написал Собянин.
По его словам, ранее, в целях обеспечения эпидемиологической безопасности, подача документов на меры поддержки была на 100% переведена в электронный вид. За первые три месяца работы программы поддержку получили уже 572 предпринимателя. Еще несколько сотен заявок будет одобрено в ближайшие недели.
Как сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, новый этап приема заявок уже стартовал и продолжится до конца августа.
"Финансовая поддержка города стала доступна для организаций в области детского и семейного отдыха, досуга, образования и спорта, а также коммерческих галерей и арт-аукционов. В этих отраслях в Москве работает порядка 28 тысяч субъектов МСП. С такой просьбой к нам обращались представители этих категорий. Воспользоваться возможностью получения выплат они смогут прямо сейчас", - привели в пресс-службе ДПИР слова Фурсина.
По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, инициатива расширить круг получателей бюджетных субсидий является важной для предприятий малого и среднего бизнеса.
"Представители АОФИ работали в оперативном штабе при правительстве Москвы на протяжении всей пандемии, и городское правительство всегда слышало нас, учитывало наши интересы, и откликалось. Поэтому инициатива расширить круг получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса является важной и для нас. Она поддерживает московский бизнес в это трудное время, и московский фитнес-бизнес ,в частности, в непростой ситуации после восстановительного периода", - привели в ДПИР ее слова.
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Как отметила директор Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина, инициатива столичных властей позволит галереям получать субсидии для участия в международных ярмарках, а также другие субсидии, предусмотренные постановлением правительства Москвы
"В связи со сложившейся практикой рынка современного искусства, основными участниками международных ярмарок являются именно коммерческие художественные галереи. Занимаясь продажей искусства, они по существу являются ключевыми институциями в продвижении художников и развития отрасли в целом. Вот почему так актуальны эти изменения, которые позволят галереям соответствовать формальным признакам и получать субсидии для участия в международных ярмарках по всему миру, а также другие субсидии", - процитировали в департаменте ее слова.
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