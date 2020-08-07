В Москве расширили действие программы "13 субсидий"

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Власти Власти Москвы расширили действие программы "13 субсидий" на отрасли образования, культуры и спорта, в которых работает 28 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, заявил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге в пятницу.

Мэр отметил, что программа "13 субсидий", запущенная в разгар пандемии, позволяет бизнесу компенсировать затраты на приобретение оборудования, инжиниринг, реализацию инновационного проекта, экспорт продукции за рубеж, участие в выставках и продвижение своей продукции через онлайн-площадки.

"Мы приняли решение о расширении программы "13 субсидий". Претендовать на их получение теперь сможет бизнес, действующий в сфере образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, а также художественные галереи и арт-аукционы. В этих отраслях в Москве работает порядка 28 тысяч субъектов МСП", - написал Собянин.

По его словам, ранее, в целях обеспечения эпидемиологической безопасности, подача документов на меры поддержки была на 100% переведена в электронный вид. За первые три месяца работы программы поддержку получили уже 572 предпринимателя. Еще несколько сотен заявок будет одобрено в ближайшие недели.

Как сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, новый этап приема заявок уже стартовал и продолжится до конца августа.

"Финансовая поддержка города стала доступна для организаций в области детского и семейного отдыха, досуга, образования и спорта, а также коммерческих галерей и арт-аукционов. В этих отраслях в Москве работает порядка 28 тысяч субъектов МСП. С такой просьбой к нам обращались представители этих категорий. Воспользоваться возможностью получения выплат они смогут прямо сейчас", - привели в пресс-службе ДПИР слова Фурсина.

По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, инициатива расширить круг получателей бюджетных субсидий является важной для предприятий малого и среднего бизнеса.

"Представители АОФИ работали в оперативном штабе при правительстве Москвы на протяжении всей пандемии, и городское правительство всегда слышало нас, учитывало наши интересы, и откликалось. Поэтому инициатива расширить круг получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса является важной и для нас. Она поддерживает московский бизнес в это трудное время, и московский фитнес-бизнес ,в частности, в непростой ситуации после восстановительного периода", - привели в ДПИР ее слова.

Как отметила директор Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина, инициатива столичных властей позволит галереям получать субсидии для участия в международных ярмарках, а также другие субсидии, предусмотренные постановлением правительства Москвы