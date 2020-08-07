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Туризм
https://ria.ru/20200807/1575487390.html
На курорты в Абхазии начнут ходить поезда из трех городов России
С 7 августа из Москвы и Санкт-Петербурга, а впоследстви и из Самары в Сухум начнут ходить поезда, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:16
туризм
туризм
поезда
гагра
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новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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туризм, поезда, гагра, адлер, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, абхазия

На курорты в Абхазии начнут ходить поезда из трех городов России

13:41 07.08.2020 (обновлено: 14:16 07.08.2020)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкФлаг Абхазии
Флаг Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. С 7 августа из Москвы и Санкт-Петербурга, а впоследстви и из Самары в Сухум начнут ходить поезда, сообщает АТОР.
Из столицы они будут отправляться ежедневно, из Санкт-Петербурга – несколько раз в неделю. С 15 августа железнодорожное сообщение наладится и с Самарой.
Кроме того, с 15 августа впервые начинает курсировать туристический поезд по маршруту Туапсе – Гагра, откуда туристов будут развозить по экскурсионным маршрутам. А затем этим же составом они вернутся обратно в Туапсе.
Пока билетов на маршрут Москва-Сухум в продаже нет. До прекращения железнодорожного сообщения стоимость плацкартного места составляла около четырех тысяч рублей, в купе – от шести до семи тысяч рублей. Поездка в спальном вагоне повышенной комфортности обходилось дороже двенадцати тысяч рублей.
С 5 августа возобновились перевозки по "единому" билету из России в Абхазию с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Такие поездки осуществляются в пять городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
Воспользоваться "единым" билетом можно при путешествии как на поезде, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее – на автобусе в Абхазию. Стоимость проезда на автобусе останется на уровне прошлого года — от 380 до 560 рублей в зависимости от направления.
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