https://ria.ru/20200807/1575487337.html
Следствие отказалось допросить главу МВД по делу Голунова
Следствие отказалось вызывать министра внутренних дел России Владимира Колокольцева свидетелем по делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:05
2020-08-07T13:05
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
владимир колокольцев
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван голунов, дело журналиста ивана голунова, владимир колокольцев, москва, происшествия
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости.
Следствие отказалось вызывать министра внутренних дел России Владимира Колокольцева
свидетелем по делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова
.
Как сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Игоря Ляховца Алексей Коврижкин, он просил допросить генерала "по обстоятельствам прекращения уголовного дела в отношении Голунова".
"Нам отказали. Когда дело будет рассматриваться в суде, мы снова заявим ходатайство о его вызове в суд в качестве свидетеля", - сказал адвокат.
В суд уголовное дело отправят уже в ближайшее время. Сегодня участников процесса уведомили об окончании расследования, теперь сторона защиты и сторона потерпевшего должны ознакомиться с материалами, после чего их отправят на рассмотрение по существу.
Бывшим полицейским предъявлено официальное обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели". Признали вину двое из пяти фигурантов.
Голунова задержали в Москве
в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.