Следствие отказалось допросить главу МВД по делу Голунова

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Следствие отказалось вызывать министра внутренних дел России Следствие отказалось вызывать министра внутренних дел России Владимира Колокольцева свидетелем по делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова

Как сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Игоря Ляховца Алексей Коврижкин, он просил допросить генерала "по обстоятельствам прекращения уголовного дела в отношении Голунова".

"Нам отказали. Когда дело будет рассматриваться в суде, мы снова заявим ходатайство о его вызове в суд в качестве свидетеля", - сказал адвокат.

В суд уголовное дело отправят уже в ближайшее время. Сегодня участников процесса уведомили об окончании расследования, теперь сторона защиты и сторона потерпевшего должны ознакомиться с материалами, после чего их отправят на рассмотрение по существу.

Бывшим полицейским предъявлено официальное обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели". Признали вину двое из пяти фигурантов.