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Следствие отказалось допросить главу МВД по делу Голунова
Следствие отказалось вызывать министра внутренних дел России Владимира Колокольцева свидетелем по делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:05
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
владимир колокольцев
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, владимир колокольцев, москва, происшествия

Следствие отказалось допросить главу МВД по делу Голунова

13:05 07.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Следствие отказалось вызывать министра внутренних дел России Владимира Колокольцева свидетелем по делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Как сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Игоря Ляховца Алексей Коврижкин, он просил допросить генерала "по обстоятельствам прекращения уголовного дела в отношении Голунова".
"Нам отказали. Когда дело будет рассматриваться в суде, мы снова заявим ходатайство о его вызове в суд в качестве свидетеля", - сказал адвокат.
В суд уголовное дело отправят уже в ближайшее время. Сегодня участников процесса уведомили об окончании расследования, теперь сторона защиты и сторона потерпевшего должны ознакомиться с материалами, после чего их отправят на рассмотрение по существу.
Бывшим полицейским предъявлено официальное обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели". Признали вину двое из пяти фигурантов.
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
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