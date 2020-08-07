ДНР призвала Киев перейти от слов к реальной подготовке обмена пленными

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на окончательное согласование списков по обмену пленными с самопровозглашенными ЛНР и ДНР на ближайших заседаниях контактной группы.

"Господин Ермак совершенно выпускает из виду, что на данный момент даже те обмены, которые произошли в декабре (2019 года – ред.) и апреле, нельзя назвать полностью завершенными", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Полпред ДНР напомнила, что до сих пор Киев так и не завершил процессуальную очистку освобожденных, а соответственно они "продолжают уголовно преследоваться Украиной, их права и свободы в полной мере не восстановлены". Она также заявила, что Киев неоднократно использовал провокации в ходе переговоров.

"К примеру, мы сталкиваемся с ситуацией, когда украинские представители включают в списки лиц, находящихся на данный момент в розыске, хотя они никак не подлежат обмену. При этом включение в списки тех граждан, которые действительно должны в них быть, происходит очень выборочно: украинские переговорщики изобретают некие категории лиц, которым якобы отказано в обмене", - пояснила Никонорова.

Она призвала Киев "сосредоточиться не на показной готовности осуществить обмен, а на реальной работе в этом направлении". "Только путем предметного и соответствующего букве минских договоренностей диалога с нами возможно на деле приблизить прогресс по такому важнейшему гуманитарному вопросу как возвращение удерживаемых граждан домой, с учетом полного восстановления всех их прав", - добавила Никонорова.