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ДНР призвала Киев перейти от слов к реальной подготовке обмена пленными
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала Киев сосредоточить усилия не РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:02
ситуация в днр и лнр
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353
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ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, андрей ермак, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире

ДНР призвала Киев перейти от слов к реальной подготовке обмена пленными

13:02 07.08.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала Киев сосредоточить усилия не на показной готовности к обмену пленными, а на реальной работе по подготовке к взаимному освобождению удерживаемых лиц.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на окончательное согласование списков по обмену пленными с самопровозглашенными ЛНР и ДНР на ближайших заседаниях контактной группы.
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"Господин Ермак совершенно выпускает из виду, что на данный момент даже те обмены, которые произошли в декабре (2019 года – ред.) и апреле, нельзя назвать полностью завершенными", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Полпред ДНР напомнила, что до сих пор Киев так и не завершил процессуальную очистку освобожденных, а соответственно они "продолжают уголовно преследоваться Украиной, их права и свободы в полной мере не восстановлены". Она также заявила, что Киев неоднократно использовал провокации в ходе переговоров.
"К примеру, мы сталкиваемся с ситуацией, когда украинские представители включают в списки лиц, находящихся на данный момент в розыске, хотя они никак не подлежат обмену. При этом включение в списки тех граждан, которые действительно должны в них быть, происходит очень выборочно: украинские переговорщики изобретают некие категории лиц, которым якобы отказано в обмене", - пояснила Никонорова.
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Она призвала Киев "сосредоточиться не на показной готовности осуществить обмен, а на реальной работе в этом направлении". "Только путем предметного и соответствующего букве минских договоренностей диалога с нами возможно на деле приблизить прогресс по такому важнейшему гуманитарному вопросу как возвращение удерживаемых граждан домой, с учетом полного восстановления всех их прав", - добавила Никонорова.
Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваАндрей ЕрмакМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
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