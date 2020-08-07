https://ria.ru/20200807/1575487076.html
На Кубани выпустили коллекцию мороженого из вина
Коллекция винного мороженого из четырех сортов выпущена в Краснодарском крае, пока оно продается только в столице региона, сообщает пресс-служба "Кубань-Вино". РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:01
2020-08-07T22:11
краснодар
общество
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РИА Новости
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краснодар, общество
КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости.
Коллекция винного мороженого из четырех сортов выпущена в Краснодарском крае
, пока оно продается только в столице региона, сообщает пресс-служба "Кубань-Вино".
"Винодельня "Кубань-Вино" совместно с джелатерией Gelati (мастерская итальянского мороженого) выпустили коллекцию винного мороженого. В августе 2020 года в джелатериях Gelati появились четыре новых сорта мороженого — сорбеты и фрутотюб, приготовленные на основе вин Aristov. Сорбеты содержат меньше калорий и сахара, чем традиционное мороженое, и при этом имеют уникальные вкусовые комбинации на основе натуральных фруктов, ягод и вина", — сообщает винодельня.
Отмечается, что содержание алкоголя в винном мороженом составляет до трех процентов, купить его могут только совершеннолетние. Новинки представлены в четырех вариантах: фруктовые джелато (сорбеты) "Сангрия" с сухим красным вином "Санджовезе", "Белый виноград с вином" на основе сухого белого вина "Пино Бьянко", "Темный виноград с вином" с использованием сухого красного вина "Анчелотта", а также фрутотюб (фруктовый лед) "Тинторетто" на основе игристого белого брют Aristov.
По данным винодельни, производить винное мороженое в регионе их коллеги уже пробовали, но выпуск этой продукции полноценной коллекцией происходит впервые.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Кубань-Вино", в настоящее время винное мороженое продается в двух местах в Краснодаре
на улице Красной.