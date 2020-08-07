На Кубани выпустили коллекцию мороженого из вина

КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Коллекция винного мороженого из четырех сортов выпущена в Коллекция винного мороженого из четырех сортов выпущена в Краснодарском крае , пока оно продается только в столице региона, сообщает пресс-служба "Кубань-Вино".

"Винодельня "Кубань-Вино" совместно с джелатерией Gelati (мастерская итальянского мороженого) выпустили коллекцию винного мороженого. В августе 2020 года в джелатериях Gelati появились четыре новых сорта мороженого — сорбеты и фрутотюб, приготовленные на основе вин Aristov. Сорбеты содержат меньше калорий и сахара, чем традиционное мороженое, и при этом имеют уникальные вкусовые комбинации на основе натуральных фруктов, ягод и вина", — сообщает винодельня.

Отмечается, что содержание алкоголя в винном мороженом составляет до трех процентов, купить его могут только совершеннолетние. Новинки представлены в четырех вариантах: фруктовые джелато (сорбеты) "Сангрия" с сухим красным вином "Санджовезе", "Белый виноград с вином" на основе сухого белого вина "Пино Бьянко", "Темный виноград с вином" с использованием сухого красного вина "Анчелотта", а также фрутотюб (фруктовый лед) "Тинторетто" на основе игристого белого брют Aristov.

По данным винодельни, производить винное мороженое в регионе их коллеги уже пробовали, но выпуск этой продукции полноценной коллекцией происходит впервые.