https://ria.ru/20200807/1575486943.html
Сельские семьи Курганской области бесплатно получают поросят и телят
Семьи сельчан Курганской области, относящиеся к категории малоимущих, безвозмездно получили около 500 поросят и 150 телят для своих хозяйств, сообщает... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:58
2020-08-07T12:59
вадим шумков
курганская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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вадим шумков, курганская область
КУРГАН, 7 авг - РИА Новости. Семьи сельчан Курганской области, относящиеся к категории малоимущих, безвозмездно получили около 500 поросят и 150 телят для своих хозяйств, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Благодаря инициативе губернатора Вадима Шумкова
, в Курганской области приняты меры социальной поддержки семей, проживающих в сельской местности. Животных могут получить граждане, которые оказались в сложной жизненной ситуации в период распространения коронавируса – не только те, кто стоял на учёте в органах соцзащиты, но и те, чьи доходы резко снизились из-за пандемии или те семьи, где кто-то из родителей потерял работу", - говорится в сообщении.
Чтобы стать участником программы по оказанию помощи малоимущим, необходимо подать заявление в социальную службу. На начало августа уже подано 532 заявления на получение крупного рогатого скота и 1365 тысяч заявлений на получение поросят.
"Деньги на приобретение телят и поросят выделены из средств оплаты труда органов государственной власти. По сути, это - зарплата чиновников, благотворительные сборы. Планируется, что до 1 октября все семьи, чьи заявки были одобрены, получат эту меру поддержки", - привели в пресс-службе пояснение начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области Юлии Козловой.
Как отметила заместитель директора Курганского центра семьи и помощи детям Ирина Казакова, все животные приобретаются у местных фермеров и сельхозпредприятий. "Это хорошее подспорье для них. Люди сами ездят выбирать себе будущих питомцев, а мы проверяем, в каких условиях животные будут содержаться", - сказала она.