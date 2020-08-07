Сельские семьи Курганской области бесплатно получают поросят и телят

КУРГАН, 7 авг - РИА Новости. Семьи сельчан Курганской области, относящиеся к категории малоимущих, безвозмездно получили около 500 поросят и 150 телят для своих хозяйств, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Благодаря инициативе губернатора Вадима Шумкова , в Курганской области приняты меры социальной поддержки семей, проживающих в сельской местности. Животных могут получить граждане, которые оказались в сложной жизненной ситуации в период распространения коронавируса – не только те, кто стоял на учёте в органах соцзащиты, но и те, чьи доходы резко снизились из-за пандемии или те семьи, где кто-то из родителей потерял работу", - говорится в сообщении.

Чтобы стать участником программы по оказанию помощи малоимущим, необходимо подать заявление в социальную службу. На начало августа уже подано 532 заявления на получение крупного рогатого скота и 1365 тысяч заявлений на получение поросят.

"Деньги на приобретение телят и поросят выделены из средств оплаты труда органов государственной власти. По сути, это - зарплата чиновников, благотворительные сборы. Планируется, что до 1 октября все семьи, чьи заявки были одобрены, получат эту меру поддержки", - привели в пресс-службе пояснение начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области Юлии Козловой.