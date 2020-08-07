Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575486760.html
Группа "Краски" объяснила отказ от выступления в Белоруссии
Солистка российской группы "Краски" Оксана Ковалевская не будет выступать в Белоруссии накануне выборов президента страны, поскольку организатор не смог... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:36
яна рудковская
стас пьеха
григорий лепс
леонид агутин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575486533_0:197:958:736_1400x0_80_0_0_79d817539822fd5a311f7aa3fdcd819b.jpg
https://ria.ru/20200806/1575466596.html
Уважаю!!!
85
Из этой новости я вынес для себя две вещи: группа "Краски" ещё существует (внезапно), и то что у них ещё и "райдер" есть. )))
30
6
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575486533_0:197:958:736_1400x0_80_0_0_79d817539822fd5a311f7aa3fdcd819b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575486533_0:159:958:878_1400x0_80_0_0_7e967ca7fd7e10d09752a6253be97370.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575486533_0:116:958:1074_1400x0_80_0_0_074028259cfba724f59e32fa888705d7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яна рудковская, стас пьеха, григорий лепс, леонид агутин, белоруссия, в мире

Группа "Краски" объяснила отказ от выступления в Белоруссии

12:55 07.08.2020 (обновлено: 13:36 07.08.2020)
74156
© Фото : аккаунт Оксаны Ковалевской в сети ВКонтактеОксана Ковалевская
Оксана Ковалевская
© Фото : аккаунт Оксаны Ковалевской в сети ВКонтакте
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Солистка российской группы "Краски" Оксана Ковалевская не будет выступать в Белоруссии накануне выборов президента страны, поскольку организатор не смог выполнить условия райдера, рассказал РИА Новости ее концертный директор Роман Темин.
"Нет, она там не выступает. У нас в понедельник выяснилось, что организатор не может выполнить райдер, и мы отказались туда ехать. А потом выяснилось, что там политика уже замешана, мы уже отказались от этого мероприятия", - сообщил Темин РИА Новости.
Представитель Стаса Пьехи подтвердил, что артист не будет выступать в Белоруссии, но отказался комментировать причины отмены его выступления, которое было запланировано на 8 августа.
Продюсер Юлианны Карауловой Яна Рудковская сообщила РИА Новости, что пока не обладает информацией насчет выступления певицы в Белоруссии.
"Я даже не знаю, не в курсе, про какой концерт идет речь. Я знаю, что Дима (Билан - ред.) точно никуда не должен был ехать, а у Юлианны должен был быть концерт, но я не знала, что она не поехала", - рассказала Рудковская.
Перемен! : акция в поддержку Тихановской в центре Минска
6 августа, 21:18
Белорусская оппозиция устроила шествие в центре Минска
Ранее сообщалось, что певец Леонид Агутин также отказался от концерта в республике.
Ряд концертов запланированы 8 августа в нескольких городах Белоруссии с участием звезд местной и зарубежной эстрады, в том числе из России и Украины. Однако за несколько дней до события принять участие в концертах отказался целый ряд артистов. Помимо Агутина это Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Тина Кароль, группы "Кар-Мэн", "Краски", Rasa, американский коллектив Boney M, а также рэперы из США Tyga и Saint Jhn. Все они опубликовали соответствующие сообщения на своих страницах в Instagram или в Telegram.
26326106436
Обсудить 6
Яна РудковскаяСтас ПьехаГригорий ЛепсЛеонид АгутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Уважаю!!!
7 августа, 13:01
Адам Козлевич
70110013
Из этой новости я вынес для себя две вещи: группа "Краски" ещё существует (внезапно), и то что у них ещё и "райдер" есть. )))
7 августа, 14:09
Дмитрий
6210012
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом ПАО Ростелеком Михаилом Осеевским
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
Надводная сварка захлестного стыка морской части газопровода Северный поток — 2
В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Автомобиль ВАЗ-2101
В Британии назвали главный российский автомобиль
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
Стали известны подробности смерти девочки в Среднеуральском монастыре
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения
Разработка вакцины от коронавируса
Названы противопоказания к вакцине от COVID-19
Последствия взрыва в Бейруте
Президент Ливана перечислил три версии взрыва в Бейруте
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Певица Ирина Салтыкова
Салтыкова резко отреагировала на сообщения о своей болезни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"
Разрушенный порт города Бейрут
Российский генерал оценил версию авиаудара при взрыве в Бейруте
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять жилых домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
01:43Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
01:40"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния