Группа "Краски" объяснила отказ от выступления в Белоруссии

"Нет, она там не выступает. У нас в понедельник выяснилось, что организатор не может выполнить райдер, и мы отказались туда ехать. А потом выяснилось, что там политика уже замешана, мы уже отказались от этого мероприятия", - сообщил Темин РИА Новости.