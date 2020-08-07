Группа "Краски" объяснила отказ от выступления в Белоруссии

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Солистка российской группы "Краски" Оксана Ковалевская не будет выступать в Белоруссии накануне выборов президента страны, поскольку организатор не смог выполнить условия райдера, рассказал РИА Новости ее концертный директор Роман Темин.
"Нет, она там не выступает. У нас в понедельник выяснилось, что организатор не может выполнить райдер, и мы отказались туда ехать. А потом выяснилось, что там политика уже замешана, мы уже отказались от этого мероприятия", - сообщил Темин РИА Новости.
Представитель Стаса Пьехи подтвердил, что артист не будет выступать в Белоруссии, но отказался комментировать причины отмены его выступления, которое было запланировано на 8 августа.
Продюсер Юлианны Карауловой Яна Рудковская сообщила РИА Новости, что пока не обладает информацией насчет выступления певицы в Белоруссии.
"Я даже не знаю, не в курсе, про какой концерт идет речь. Я знаю, что Дима (Билан - ред.) точно никуда не должен был ехать, а у Юлианны должен был быть концерт, но я не знала, что она не поехала", - рассказала Рудковская.
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Ранее сообщалось, что певец Леонид Агутин также отказался от концерта в республике.
Ряд концертов запланированы 8 августа в нескольких городах Белоруссии с участием звезд местной и зарубежной эстрады, в том числе из России и Украины. Однако за несколько дней до события принять участие в концертах отказался целый ряд артистов. Помимо Агутина это Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Тина Кароль, группы "Кар-Мэн", "Краски", Rasa, американский коллектив Boney M, а также рэперы из США Tyga и Saint Jhn. Все они опубликовали соответствующие сообщения на своих страницах в Instagram или в Telegram.