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Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек
Количество погибших в результате взрыва в порту Бейрута возросло до 154 человек, в тяжелом состоянии в больницах остаются 120 граждан, заявил в пятницу министр... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:54
взрыв в бейруте
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бейрут
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353
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взрыв в бейруте, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, ливан, в мире

Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек

12:54 07.08.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в Ливане
Последствия взрыва в Ливане
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия взрыва в Ливане
БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Количество погибших в результате взрыва в порту Бейрута возросло до 154 человек, в тяжелом состоянии в больницах остаются 120 граждан, заявил в пятницу министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан.
Ранее сообщалось о 137 погибших.
"Министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан заявил о последних данных по погибшим, их число возросло до 154. Количество раненных около 5 тысяч",- пишет ливанское национальное агентство NNA.
Министр отметил, что в больницах в тяжелом состоянии находятся 120 человек, поэтому число жертв может увеличиться.
Последствия взрыва в Бейруте
Вчера, 11:52
"Разбирают завалы руками". С коптера сняли разрушенный Бейрут
Поисково-спасательная операция продолжается на территории порта Бейрута и в разрушенных рядом кварталах. В операции участвуют специалисты МЧС России и спасатели из других стран.
Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В стране объявлен траур. Бейрут признан районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.
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Взрыв в БейрутеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БейрутЛиванВ мире
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