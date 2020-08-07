Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек

Министр отметил, что в больницах в тяжелом состоянии находятся 120 человек, поэтому число жертв может увеличиться.

Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В стране объявлен траур. Бейрут признан районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.